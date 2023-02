Manuel Natal sobre veredicto de Sixto George: “La verdad siempre prevalece”

El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, reaccionó al veredicto de culpabilidad contra el productor de radio y televisión, Sixto “George” Díaz Colón, por cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

En declaraciones escritas, Natal Albelo, señaló que el caso del productor deja en evidencia “cómo se manipula la opinión pública” a través de los medios de comunicación del país.

“La verdad siempre prevalece. Aunque el veredicto de culpabilidad de Sixto George no repara las vidas y reputaciones que destruyó con sus estrategias de mentiras y difamación, al menos hoy gran parte del país conoce cómo se manipula la opinión pública”, expresó Natal Albelo.

“Sixto George fue parte importante de un esquema de manipulación mediática que incluyó el uso de fondos públicos para adelantar las causas de determinados políticos. Sin embargo, no actuó solo. Confiamos que los actos delictivos de sus co-conspiradores, incluyendo aquellos que ocupaban cargos públicos, no queden impunes” , añadió.

El también exrepresentante fue uno de los primeros en denunciar al productor de radio y televisión por un esquema donde lo acusó de manipulación de la opinión pública.

Finalmente, tras haber decretado un receso desde el día de ayer, el jurado en el caso del productor Sixto “George” Díaz Colón lo encontró culpable de manera unánime de haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

El jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres se había retirado a deliberar luego de que tanto el ministerio y la defensa habían presentado sus argumentos finales. Para no contaminar el proceso, el juez Francisco Besosa le pidió ayer al jurado que no leyeran noticias sobre el caso, no buscaran en internet y que no escucharan radio, previo a culminar la deliberación.

Díaz Colón estaba acusado de extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia en una investigación federal.

El juez Francisco Besosa informó que la lectura de sentencia está pautada para el 5 de mayo a las 9:00 de la mañana. Con este veredicto, el productor se expone a un máximo de 20 años de cárcel.

Dado a la determinación, Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.