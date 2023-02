Más tiempo para la Junta sobre deuda AEE

La jueza Laura Taylor Swain encontró “buena causa” para otorgar una prórroga de seis meses a la JSF para resolver las reclamaciones sin liquidar y cumplir con el reclamo de los acreedores no asegurados (DENNIS A. JONES)

Durante una vista ómnibus en el Tribunal Federal, la magistrada Laura Taylor Swain encontró “buena causa” para otorgar una prórroga de seis meses a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para resolver las reclamaciones sin liquidar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cumplir con el reclamo de los acreedores no asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) que aún no han recibido compensación alguna.

“El Tribunal emitirá una orden otorgando las mociones y, para evitar dudas, el Tribunal toma en serio la preocupación planteada por la UCC sobre la falta de distribuciones, y esas son preocupaciones que siempre están presentes mientras el Tribunal considera la solicitud de prórroga”, indicó Taylor Swain.

Por la JSF, el abogado Brian Rosen alegó que el organismo tiene total conocimiento de cuáles son los reclamos pendientes, cuáles reclamaciones están liquidadas y cuáles no.

“Como usted sabe, su señoría, cuando me paré aquí por primera vez hace unos años, cuando me di cuenta de que los reclamos eran por $42,000 millones, fue de gran sorpresa. Hoy día hemos logrado reducir ese número atendiendo 139,000 reclamos presentados y solo nos restan algunos por conciliar, y eso es un gran avance considerando cómo comenzamos este proceso”, indicó Rosen.

“El problema es que hay aproximadamente 1,100 reclamaciones aún sin liquidar por completo y sí, el Comité de Acreedores tiene razón en que no se ha realizado ninguna distribución de compensaciones, pero si gestionamos esas distribuciones no sería viable debido a las enormes reservas que se requerirían para aquellos casos que aún no se han reconciliado o están sujetos a objeciones”, dijo.

Rosen adjudicó el retraso en el proceso de liquidación a calamidades sufridas en Puerto Rico.

“Parte del problema también ha sido que tuvimos los huracanes, terremotos, la destrucción de documentos y hay muchos casos donde no hay documentos que nos ayuden en este proceso. Nos hemos comunicamos con los demandantes tratando de obtener información adicional de ellos para ayudarnos a avanzar en este proceso, lamentablemente, muchos de ellos no responden”, aseguró Rosen.

“Enviamos avisos, presentamos objeciones, le pedimos al Tribunal una orden de ingreso y el Tribunal lo concedió en otoño pasado, simplificando el proceso de liquidación o el proceso de Resolución Alternativa de Conflicto (ADR, en inglés) y desde ese momento hemos podido deshacernos de 400 reclamos adicionales totalmente sin liquidar”, añadió.

El Comité de Acreedores, por su parte, indicó no objetar una extensión de tiempo para recopilar más información y continuar con el proceso de liquidación, sin embargo, mostró preocupación por la distribución de compensaciones a los bonistas UCC.

“Estamos realmente preocupados por el hecho de que las distribuciones no van a los acreedores, y este no es el único caso en la historia que tuvo toneladas de reclamos, muchos otros como ese, pero los resultados aquí hablan por sí mismos. No estamos buscando una fecha límite, estamos buscando una línea de tiempo de la JSF que nos proporcione un marco para analizar el proceso y decidir qué curso tomar”, indicó el representante legal de los bonistas UCC.

Oferta de la Junta

Las partes discutieron la oferta esbozada por la JSF a los inversionistas que mantienen bonos de la corporación pública que no fueron asegurados.

Según propone la oferta de la JSF, si la demanda del organismo prevalece, los bonistas que acepten el acuerdo recibirían compensaciones adicionales a la cantidad mínima de recuperación, que es un 50 % de lo reclamado. Sin embargo, las remuneraciones se entregarían después que otros acreedores del PAD de la AEE reciban pagos que también estarían sujetos a otras disposiciones.

Además, estos acreedores serían incluidos en una clase aparte dentro del PAD y sus reclamaciones serían reconocidas sin argumentos y se les entregaría un instrumento de valor contingente que les ofrecería una opción de recuperar eventualmente el resto de lo adeudado.

El grupo de acreedores no asegurados incluye a suplidores y contratistas de la AEE, los trabajadores de la corporación pública y el fideicomiso de pensiones de los empleados de la AEE.

De confirmarse el PDA, el pago se haría mediante una combinación de una nueva serie de bonos y una Proción de fondos que la utilidad depositó en su fondo de reserva para pagar su deuda pública.