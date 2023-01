Evertec incluido por quinto año consecutivo en el índice de igualdad de género de Bloomberg 2023

EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“EVERTEC” o la “Compañía”) anunció hoy que por quinto año consecutivo se une a otras 483 empresas como miembro del índice Bloomberg de Igualdad de Género 2023 (GEI, por sus siglas en inglés), un índice ponderado por una capitalización de mercado modificada, desarrollado para medir el desempeño de las empresas cotizadas en bolsa dedicadas a reportar datos relacionados con asuntos de género. Este índice de referencia mide la igualdad de género a través de cinco pilares: desarrollo de liderazgo y talento, igualdad de remuneración y paridad de remuneración entre géneros, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual y la imagen de la marca.

El GEI 2023 tiene un alcance a nivel mundial, representando a 45 países y regiones, que incluye por primera vez a empresas con sede en Luxemburgo, Ecuador y Kuwait. Las empresas miembros representan una variedad de sectores, principalmente el financiero, tecnológico y de servicios públicos, que continúan representando la mayor parte de las empresas en el índice desde el 2022.

Mac Schuessler, presidente, y CEO de Evertec, indicó: “Nos sentimos honrados de ser reconocidos una vez más por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, junto con otras compañías líderes que le dan prioridad a la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.”

Cabe destacar que en el transcurso de los pasados cinco años han sido múltiples los esfuerzos realizados por Evertec para garantizar la diversidad e inclusión a los más de 2,700 colaboradores (empleados) que tiene en los 11 países donde lleva a cabo sus operaciones, tales como:

Desarrollar talento femenino a través de roles de liderazgo y proyectos especiales

Fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollo a través del Programa de Desarrollo de Talento

Incluir políticas sobre el acoso sexual y promover una cultura inclusiva

Brindar educación a través de su Academia de Liderazgo

Tener como base de su marca, el valor de Evertec como empleador pro-diversidad de género promoviendo un ambiente de trabajo libre de prejuicios

Incrementar la participación de mujeres en su Programa de Internado

Impulsar el desarrollo de féminas en STEM logrando, por 2ndo año consecutivo, mantener una alta participación y paridad de mujeres en STEM en su programa de Becas

Además, conscientes de la importancia que tiene el rol de las mujeres en la industria de tecnología, en Evertec no solo se ha logrado mantener que el 37% de la plantilla de colaboradores sean mujeres, sino que se logró un aumento de 25% a 27% de mujeres en roles de Tecnología de Información.

“Felicitamos a las empresas que están incluidas en el GEI de 2023″, dijo Peter T. Grauer, presidente de Bloomberg y presidente fundador de la U.S. 30% Club. “Seguimos viendo un aumento tanto en el interés como en la membresía a nivel mundial, lo cual refleja el objetivo compartido de transparencia en los parámetros relacionadas con el género.”

Evertec presentó una encuesta social creada por Bloomberg, en colaboración con expertos sobre la materia a nivel mundial. Las empresas incluidas en el índice de este año tuvieron una puntuación igual o superior a un límite global establecido por Bloomberg para reflejar la divulgación y el cumplimiento o adopción de las mejores estadísticas y políticas.

Tanto la encuesta como la participación en el GEI se hacen de manera voluntaria y no tienen costo. Bloomberg recopiló estos datos solo para fines de referencia, el índice no está clasificado. Aunque se anima a todas las empresas que cotizan en bolsa a revelar datos de género suplementarios para incluirlos en su perfil de inversión en la Terminal Bloomberg, aquellas que tienen una capitalización bursátil de USD1.000 millones son elegibles para ser incluidas en el índice. Para obtener más información sobre el GEI y cómo enviar información para participar en el índice del próximo año, visite: https://www.bloomberg.com/gei. Los clientes de Bloomberg pueden acceder al GEI en {BGEI Index DES <GO>}. Para más información sobre las soluciones de financiación sostenible de Bloomberg, incluyendo el GEI, visite: https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/.