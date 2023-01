Fiscalía federal no sienta a “Raulie” Maldonado en la silla de los testigos y somete su caso contra el productor Sixto George

La fiscalía federal sometió hoy su caso contra el productor Sixto George Díaz Colón sin sentar en la silla de los testigos a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, quien alegadamente destapó el chat de Telegram que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

De esta manera, la fiscalía cerró el desfile de prueba contra el productor por alegada extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia en medio de una investigación.

La defensa de Díaz Colón esperaba que la fiscalía sentara hoy al hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien se alega solicitaba $300,000 para detener la filtración de información del escandaloso chat.

Hoy los trabajos en la sala que preside el juez Francisco Besosa, iniciaron con el contrainterrogatorio al agente del FBI Juan Carlos López. López había comenzado a testificar el pasado viernes.

El agente ha discutido los informes de llamadas y mensajes de texto entre el productor y “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, quien fuera despedido por el entonces gobernador Ricardo Rosselló luego que denunciara en un programa de radio la existencia de una mafia institucional en el Departamento que dirigía. La renuncia desencadenó la publicación del escandaloso chat Telegram por parte del Raulie Maldonado que provocó masivas protestas que llevaron a Rosselló a renunciar a la gobernación.

En el chat que mantenía el renunciante gobernador con un círculo de asesores, funcionarios y contratistas afines a él revelado en verano del 2019, expresaba comentarios misóginos, homofóbicos, así como discutían información confidencial del gobierno, estrategias para manipular los medios de comunicación y delineaban ataques contra quienes consideraban enemigos.

Según reporta Telenoticias, en sala se dieron a conocer otros mensajes que intercambió Díaz Colón con “Raulie” Maldonado. Se trataban de insistentes mensajes de parte del productor a finales de junio del 2019 y que no fueron contestados por Raulie Maldonado. Solo le contestó en una ocasión para indicarle que estaba sin conexión y que no había podido contestarle. Quedaron en reunirse en algún momento.

También se presentó ante el juez Francisco Besosa el récord de llamadas telefónicas de teléfono celular entre ambos.

Ya para entonces el país experimentaba las intensas manifestaciones solicitando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

En el contrainterrogatorio del abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, se ha ventilado, además, un relato relacionado a una llamada a Raulie Maldonado que se graba en la residencia del productor. El abogado solicitó que se reprodujera en sala, sin embargo, la fiscalía se opuso. El juez, de igual manera, no lo permitió.

Castro Lang, en tanto, logró que el principal investigador del FBI en este caso dijera que en el momento de la visita a Sixto George no le presentó la orden de allanamiento que tenía en su poder para poder realizar una búsqueda en la residencia y en su celular. No obstante, el agente dijo que consiguió el consentimiento escrito de Díaz Colón para revisar su celular, pero admitió que no le dijo que era un objetivo de la investigación.

De igual manera, se relató lo que sucedió cuando el agente le pide al producto que llame a Raulie Maldonado. Lopez indicó que le preguntó al productor si era posible que Raulie confirmara lo que este le había dicho sobre Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la admistración de Rosselló y principal testigo de la fiscalía, y la oferta de extorsión por $300,000, así como otras cosas peticiones, asuntos que fueron objeto de discusión entre Maceira y Díaz Colón en la reunión del 21 de junio de 2019 en Musa. Lopez relató que Sixto George dijo que sí creía que podría confirmar lo de la extorsión y que acto seguido tiro el teléfono en la mesa y dijo vamos a llamarlo. Realizó la llamada y se grabó, pero esta no fue reproducida en sala. Castro Lang insistió en que se reproduzca o que se le permitiera preguntarle a López sobre la misma, pero no se le permitió.

Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.