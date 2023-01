Juez federal regaña a Sixto George por expresiones a la prensa

En el segundo día del caso contra el productor Sixto “George” Díaz Colón en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico a quien se le imputan tres cargos de extorsión y obstrucción a la justicia se le llamó la atención por expresiones realizadas en el día de ayer a la prensa.

El juez Anthony Cuevas llamó la atención a Díaz Colón sobre sus expresiones vertidas a la prensa sobre un alegado esquema de persecución en su contra por parte de figuras como Wanda Vázquez, Thomas Rivera Schatz y Arnaldo Claudio.

“Pero ayer ustedes sí hablaron y usted le dijo a los miembros de la prensa que se comunicaron con ciertas personas sobre ciertos temas...Así que si hay algo que está en récord en este caso que es público ese es el “fair game”. Pero si hay algo de este caso o algo que ustedes piensan que debe ser parte del caso y no lo es, yo apreciaría que ustedes sigan lo que dijeron al inicio que es “yo no puedo hablar con ustedes”. ¿Eso está bien con ustedes?”, expresó el juez federal en sala.

Durante el día de ayer, a su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan tras el inicio de su juicio, el productor Sergio “George” Díaz Colón insinuó que fue perseguido por políticos y dejó entrever que no hay evidencia en su contra en el caso que se sigue en su contra por extorsión, intento de extorsión y alteración de documentos en medio de una investigación federal.

“A mí lo que me interesa es que ustedes (la prensa) entren y vean la evidencia. Si la evidencia sostiene el caso de fiscalía, pues yo bajo la cabeza y digo me equivoqué. Mi confianza no descansa en nada de este edificio, mi confianza descansa en Dios porque lo que yo estoy viviendo es para machos, lo que yo estoy viviendo es para hombres y yo estoy seguro y yo estoy seguro que muchos de mis enemigos que se ríen, ninguno toleraría ni la mitad de lo que yo estoy viviendo, ninguno”, dijo a la prensa.

Durante el segundo día del caso, se presentó al exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira, como testigo de la fiscalía federal quien busca probar que este fue extorsionado por Díaz Colón sobre la publicación del chat de Telegram que provocó la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló en el 2017.

Maceira fue quien denunció ante las autoridades federales el alegado esquema de extorsión por parte de Díaz Colón.

Las acusaciones contra Díaz Colón ocurrieron tras revelarse un chat de Telegram que vinculó a figuras del Partido Nuevo Progresista, quienes después de las protestas del verano del 2019 se beneficiaron de la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación.

A Díaz Colón se le imputa ofrecerle ayuda a un funcionario en el gobierno en medio de la crisis del verano del 2019 a cambio de $300 mil y el reestablecimiento de contratos para sus empresas en el Departamento de Hacienda.