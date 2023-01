Epidemia de fentanilo en cárceles de Puerto Rico

La epidemia de opioides que continúa arrasando a los Estados Unidos ya ha dejado su marca en el sistema carcelario de Puerto Rico con un registro en el alza de intoxicaciones fatales con la peligrosa droga fentanilo, según señaló la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller.

Según indicó la titular del ICF, existe gran preocupación por las muertes de confinados por intoxicación con fentanilo. En 2020, primer año cuando se comenzó a monitorear de cerca la presencia de fentanilo en los fallecidos, se registraron 21 muertes de confinados por esta droga. En 2021 se registraron 34 y en 2022 se registraron 15.

“Todavía no podemos decirlo categóricamente porque no hemos hechos los estudios para concluirlo científicamente, pero anecdóticamente podemos decir que el trafico de fentanilo ha aumentado, no solo en la población penal, sino en la población en general”, aseguró Conte Miller.

“Por ejemplo, hoy nosotros tenemos siete personas en la sala de autopsias que se sospecha que murieron de sobredosis de fentanilo. Es decir, hay una epidemia reconocida de salud pública, la llamada epidemia de opioides, pero básicamente es fentanilo lo que se esta viendo en el mercado”, añadió.

Según indica el portal cibernético de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y constituye un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos.

La información del CDC señala que existen dos tipos de fentanilos, el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente y ambos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer.

“Sin embargo, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con el fentanilo están vinculados al fentanilo fabricado ilícitamente”, asegura el portal del CDC. “Se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas”, asegura la página web.

Contrabando en las cárceles

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, confirmó que se ha registrado un aumento en el uso de fentanilo entre la población penal y las muertes causadas por intoxicaciones con la peligrosa droga.

Escobar Pabón explico que, dada a su novedad, aún es difícil detectar la droga al ser contrabandeada en el sistema carcelario de Puerto Rico.

“La diferencia a otros tipos de contrabando es que no es un polvo dividido en bolsitas, estas son pastillas y se confunden con otros medicamentos legales que puedan estar consumiendo la población penal”, explicó la titular del DCR.

“El fentanilo se está conociendo en la comunidad penal más recientemente. Era una droga desconocida en la isla, que se desconocía cómo podía ser traficada en la comunidad y ya ha llegado a nuestras instituciones”, añadió.

Escobar Pabón aseguró que el primer caso de una muerte por intoxicación con fentanilo se registró en 2017 pero, sin embargo, la droga comenzó a escucharse en Puerto Rico desde 2014.

La secretaria de Corrección indicó además que se mantienen conversaciones con las autoridades federales de ley orden para explorar la posibilidad de catalogar como ofensa federal la posesión de esta sustancia en las cárceles del país.

“Estamos trabajando con las autoridades federales a los efectos de ver si podemos radicar cargos a nivel federal a los miembros de la población correccional a quienes se les ocupe esa píldora”, explicó Escobar Pabón.

“Las conversaciones están bien adelantadas. Estamos esperando por el resultado de unas pruebas toxicológicas que estamos realizando a un contrabando ocupado y dependiendo de ese resultado entonces se decidirá. Las autoridades federales están muy interesadas en procesar en la esfera federal los confinados a quienes se le ocupe este tipo de droga”, dijo.