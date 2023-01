Ivette Sosa acusa a Eliezer Molina de hacerle una “pachotá” en campamento de Aguadilla

La periodista de Telemundo Ivette Sosa habló sobre el enfrentamiento que tuvo con un grupo de manifestantes en el campamento cercano al Muelle de Azúcar en Aguadilla donde la atacaron verbalmente.

Sosa explicó cuando llegó al lugar, el excandidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina le salió con una “malacrianza” debido a que alegaba que en su reportaje había beneficiado a la compañía privada que realiza una construcción en el área.

“Yo fui el lunes a cubrir esa manifestación porque se había puesto violenta y habían agredido a dos manifestantes, se cubrió eso y aparentemente a ellos no les gustó la cobertura porque no les benefició, entienden ellos que se tenía la otra parte, pero es que la labor del periodista es tener dos partes de una controversia, yo no puedo tener una sola, ni beneficiar a una sola parte. De hecho, el trabajo nuestro no es beneficiar a ninguna es exponer las dos partes de la controversia y que las personas como televidentes lleguen a sus propias conclusiones”, expresó la periodista en entrevista con Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9).

La periodista señaló directamente a Molina quien lidera al grupo de manifestantes que se encuentran en la zona.

“Yo le pregunto a Eliezer qué había pasado y él me salió con una malacrianza, él de hecho, él lo que había hecho es que me salió con una pachotada y yo se la dejé pasar”, añadió.

Según Sosa, el excandidato a la gobernación le cuestionó haber utilizado la palabra “destruir” en su reportaje al relatar lo ocurrido en el incidente con la verja que se encuentra en el área de construcción.

“A él no le gustó que yo le preguntara porqué habían destruido la verja y él entiende que la palabra destruir no se podía utilizar, porque eso le daba otro contexto y beneficiaba a la otra parte y yo no utilicé esa palabra en mi reportaje y es mi pregunta. De hecho le dije, a renglón seguido le dije apalábrelo usted qué pasó con la verja si no fue que la destruyeron, verdad, porque eso fue lo que hicieron. Yo estaba presente cuando lo hicieron, no es que me lo contaron, yo estaba cuando la destruyeron, la arrancaron y eso es una propiedad privada. El mérito de la manifestación se pierde, que es muy válido, debo decir que es muy válido y esto es un juicio de valor de mi parte como periodista que no debo emitir, pero es muy válido el mérito de esa manifestación y de todas las manifestaciones que denuncien daño ambiental, pero el mérito se les va al piso cuando este tipo de manifestaciones violentas”, expresó la periodista.

Los manifestantes en el Campamento Pelícano en Aguadilla, quienes protestan en contra de los proyectos de construcción que se llevan a cabo sobre cueva Las Golondrinas, rechazaron este martes brindar expresiones a la prensa televisiva. Además, profirieron insultos a los periodistas allí presentes.

Un video colgado en redes sociales, muestra un momento de tensión entre los manifestantes y la reportera de Telemundo, Ivette Sosa, cuando esta se disponía realizar una entrevista.

“Aquí nadie va a hablar”, expresó una de las manifestantes. “Es con la prensa en general amarillísta. No estamos dispuestos a hacer una entrevista. [...] Simplemente no queremos”, expresó otra persona allí presente. “Apunte la cámara para allá, apunte la cámara para allá”, continuaron.

Los allí presentes cuestionaron el trabajo de la reportera. Estos alegaron no sentirse satisfechos con un reportaje anteriormente realizado por Sosa.

“La compañera dio demasiada información importante, pero cuando vemos el reportaje no hay nada”, indicó un manifestante.

Las Juntas de Directores del Overseas Press Club (OPC) y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) repudiaron y rechazaron los recientes ataques verbales realizados por manifestantes en un campamento cercano al Muelle de Azúcar en Aguadilla contra los periodistas, la libertad de prensa y el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a estar debidamente informado.

Durante el día de ayer, se difundieron videos donde los manifestantes realizaron expresiones en contra de la periodista Ivette Sosa quien se encontraba solicitando una reacción por parte de algún portavoz del campamento.

“Expresamos nuestro apoyo a la periodista Ivette Sosa, reportera de noticias para Telenoticias Puerto Rico — y actual tesorera del OPC — quien fue víctima de estos ataques maliciosos y comportamiento hostil mientras realizaba su labor periodística”, leen las declaraciones.

“Los periodistas somos trabajadores de los medios de comunicación y no sus dueños. Repudiamos la práctica del periodismo sensacionalista y antiético. El comportamiento hostil contra los periodistas atenta contra los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que dicen defender los que actuaron de forma hostil contra la compañera. Trata de impedir mediante el uso de fuerza o intimidación la labor responsable y profesional de los periodistas no adelanta causa alguna que no sea la desinformación y el oscurantismo”, sostuvo Luis Guardiola, presidente de la junta de directores del OPC.

“Nos parece totalmente inaceptable y muy peligroso los ataques contra colegas en su función como cualquier otro trabajador o trabajadora. Con sus expresiones destempladas e injustificadas los manifestantes se comportaron con la misma violencia e irracionalidad que dicen luchar ante decisiones u omisiones del Gobierno. Hemos visto una escalada en este tipo de reacción con la que se confirma el desconocimiento que tienen con respecto a nuestra profesión y las políticas editoriales que no establecemos los periodistas sino los dueños de los medios”, expresó Damaris Suárez, presidenta de la junta de directores de ASPPRO.

“Los periodistas salen todos los días a la calle con el objetivo de informar responsablemente al pueblo puertorriqueño, sin tergiversar los hechos, por lo que condenamos la violencia verbal o física en nuestra contra, al igual que los intentos de coartar nuestra labor”, culminan las declaraciones.