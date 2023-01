Departamento de la Familia pierde millones en fondos federales en espera de la aprobación del Family First

El Departamento de Familia ha dejado de recibir entre $50 y $100 millones en espera de que la Legislatura apruebe el proyecto que crearía la Ley Family First.

La secretaria interina del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez, dijo hoy en entrevista con Radio Isla que ya ha recibido advertencias del gobierno federal. Rodríguez aseguró que se han adoptado medidas que son “cónsonas con Family First a nivel federal”, sin embargo, no han recibido unos $10 millones que serían destinados para temas de prevención de maltrato. Estimó, además, que los fondos que han dejado de recibir podrían estar entre los $50 y $100 millones.

Al momento, la Legislatura se ha expresado en contra de la aprobación de la medida por desacuerdos en el lenguaje de la ley con relación a la perspectiva de género.

“Ellos tienen que ponerse de acuerdo en términos de lenguaje. Yo creo que quien está en el medio son los niños. Y este es uno de esos asuntos donde no hay color, no hay ideología, no hay otra cosa que el bienestar de los niños”, dijo.