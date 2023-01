Contralora advierte investigación sobre puente atirantado será “cuesta arriba”

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, señaló que será “cuesta arriba” la investigación sobre el puente atirantado de Naranjito que realizará la Oficina del Contralor debido a que aún la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) no ha entregado los documentos necesarios para realizar la pesquisa.

Valdivieso fue más allá e indicó que de no aparecer los documentos necesarios para realizar la investigación sobre los vicios de construcción la investigación será corta. La funcionaria también solicitó ayuda de un perito para llevar a cabo los trabajos.

“Si no aparece el documento va a ser bien corta (la investigación) porque entonces no vamos a tener que investigar, sin embargo, eso no va solo al contratista y a los contratistas que hicieron esto bien o mal, también quiero saber qué pasó todo este tiempo que según se dice y he leído, todavía no lo sé porque no tengo documentación, se le siguió pagando por una obra que no estaba bien construida”, expresó en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

Del mismo modo, cuestionó la responsabilidad de los directores ejecutivos de la ACT por los pasados años que permitieron que continuaran los pagos a los contratistas que realizaron la obra. Además de que se permitiera que continuara el paso de vehículos por el puente.

Valdivieso indicó que a pesar de que la construcción lleva más de 20 años, nunca se ha realizado una auditoría, ni tan siquiera para la subasta que se llevó a cabo en el año 2002.

Esta semana, el gobernador de Puerto Rico se comunicó con la Oficina del Contralor para que se realice una investigación sobre lo ocurrido con la construcción del puente.

La semana pasada, se revelaron varias fallas estructurales que enfrenta el puente, así como reparaciones en las que se utilizó cartón. Otro de los problemas estriba en la corrosión de los cables de acero, entre otros.

Actualmente, el puente solo mantiene dos carriles abiertos. La Autoridad de Carreteras y Transportación anunció que desde el 30 de enero de 2023 la vía será cerrada al tránsito para iniciar labores de mejoras en la estructura.

Posteriormente, el Departamento de Justicia anunció que nombrará un fiscal especializado para que colabore en la investigación que lleva a cabo la Oficina del Contralor.