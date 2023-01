ASPPRO y OPC repudian ataques ataques contra periodista por parte de manifestantes en Aguadilla

Las Juntas de Directores del Overseas Press Club (OPC) y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) repudiaron y rechazaron los recientes ataques verbales realizados por manifestantes en un campamento cercano al Muelle de Azúcar en Aguadilla contra los periodistas, la libertad de prensa y el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a estar debidamente informado.

Durante el día de ayer, se difundieron videos donde los manifestantes realizaron expresiones en contra de la periodista Ivette Sosa quien se encontraba solicitando una reacción por parte de algún portavoz del campamento.

“Expresamos nuestro apoyo a la periodista Ivette Sosa, reportera de noticias para Telenoticias Puerto Rico — y actual tesorera del OPC — quien fue víctima de estos ataques maliciosos y comportamiento hostil mientras realizaba su labor periodística”, leen las declaraciones.

“Los periodistas somos trabajadores de los medios de comunicación y no sus dueños. Repudiamos la práctica del periodismo sensacionalista y antiético. El comportamiento hostil contra los periodistas atenta contra los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que dicen defender los que actuaron de forma hostil contra la compañera. Trata de impedir mediante el uso de fuerza o intimidación la labor responsable y profesional de los periodistas no adelanta causa alguna que no sea la desinformación y el oscurantismo”, sostuvo Luis Guardiola, presidente de la junta de directores del OPC.

“Nos parece totalmente inaceptable y muy peligroso los ataques contra colegas en su función como cualquier otro trabajador o trabajadora. Con sus expresiones destempladas e injustificadas los manifestantes se comportaron con la misma violencia e irracionalidad que dicen luchar ante decisiones u omisiones del Gobierno. Hemos visto una escalada en este tipo de reacción con la que se confirma el desconocimiento que tienen con respecto a nuestra profesión y las políticas editoriales que no establecemos los periodistas sino los dueños de los medios”, expresó Damaris Suárez, presidenta de la junta de directores de ASPPRO.

“Los periodistas salen todos los días a la calle con el objetivo de informar responsablemente al pueblo puertorriqueño, sin tergiversar los hechos, por lo que condenamos la violencia verbal o física en nuestra contra, al igual que los intentos de coartar nuestra labor”, culminan las declaraciones.