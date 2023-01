Subsidiaria de consorcio seleccionado para APP de generación eléctrica tiene deuda por incumplimiento con la AEE

El anuncio de la privatización de la generación eléctrica ha levantado varias alarmas luego que trascendiera el nombre de Genera PR como la compañía seleccionada para la operación y mantenimiento de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Una de las alarmas es al interior de la corporación pública, pues New Fortess Energy —subsidiria del consorcio— mantiene una deuda millonaria con el gobierno por incumplimiento con el suplido de gas natural en las unidades 5 y 6 de San Juan para la que fue contratada.

Según fuentes de Metro Puerto Rico, NFE apagó su terminal de gas natural entre octubre de 2021 y abril de 2022, por lo que la AEE entabló una reclamación de $35 millones, aproximadamente, por el cobro del reembolso de la diferencia del costo entre gas natural y el diesel en la que tuvo que invertir. Aún la AEE espera por el pago de la millonaria deuda de la compañía con la corporación. La reclamación incluye unos trabajos en unas tuberías responsabilidad de NFE.

Fuentes al interior de la AEE plantean con suspicacia si la demora en pagar la reclamación tiene como intención que la misma sea reconsiderada bajo una administración privatizada por un consorcio del cual New Fortress Energy forma parte.

El anuncio de la interrupción del servicio en octubre del 2021 por parte de New Fortress obligó a la AEE comprar más diesel, que es más costoso, para producir energía en la Central San Juan. El Centro de Periodismo Investigativo detalló el pasado 8 de septiembre de 2022 que New Fortress detuvo el servicio sin los seis meses de anticipación que exige su contrato con la AEE, alegando que haría reparaciones de emergencia en su terminal, lo que le impedía operar.

El ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los Consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, confirmó que durante todo el año 2022 hubo una inestabilidad en el suplido de combustible.

“Existe un entorno ahora mismo de inestabilidad en cuestión al suplido de combustible de tal forma que la central Costa Sur no se pudo suplir gas natural en la totalidad que las unidades necesitaban durante todo el 2022 de enero a diciembre. En promedio solo un 20% a un 30% de la demanda de gas natural que se requieren en esas unidadesde la 5 y 6 de Costa Sur”, dijo.

No obstante, Torres Placa indicó que no solo NFR Energía, LLC, afiliada a New Fortress Energy, inclumplió con el servicio que suple a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan sino que Naturgy también inclumplió con el servicio en Costa Sur y se le aplicaron unas penalidades para que estos suplidores pagaran la diferencia entre el costo de gas natural y el combustible alterno que se utilizó en estas unidades.

“Por tal razón levanta preocupación el hecho de tomar esta decisión de otorgar un contrato de operación y mantenimiento de las unidades existentes de la AEE a entes privados cuando el año pasado hubo una falta en el suplido de ese combustible. Por lo tanto, dado a la inestabilidad del mercado, para minimizar riesgos se debe de esperar a la estabilización de los mercados antes de entrar en una transición de esta naturaleza que conlleva que este nuevo operador sea el que compre los combustibles para todas las unidades de la AEE”, puntualizó.

New Fortress también incumplió con el proceso de permisos para establecer su terminal de gas en San Juan.

Torres Placa indicó que al momento, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) no le ha suministrado a la Junta de Gobierno la información oficial del contrato del que será el nuevo operador.

“Este cometario lo hago a base de la información que ha salido en los medios porque a nosotros oficialmente en la Junta de la AEE no nos ha llegado la información oficial del contrato con este nuevo operador. Sí se ha establecido por partes envueltas que han sido entrevistadas, entiéndase la AAPP que esto va a ser un contrato de operación y mantenimiento similar al que existe con el operador de transmisión y distribución, que es LUMA Energy, donde se operan estas unidades completamente y se paga un fee anual. Personal de la AEE pues no está, es reemplazado por personal de esta corporación”, señaló.

El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, informó ayer domingo que la junta de directores aprobó por unanimidad el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No se ofrecieron detalles del contrato, ni siquiera hay confirmación del operador seleccionado.

“Este es solo un paso dentro del proceso de aprobaciones requerido de conformidad con la Ley 29-2009 de las AAPP y la Ley 120-2018, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Luego de esta aprobación, el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la AEE será referido a la Junta de Gobierno de la AEE y en última instancia a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico para su aval. Conforme a lo establecido en la Ley 29-2009, una vez se obtengan dichas aprobaciones, se estarán comunicando los detalles del proyecto”, dijo Fontanés Gómez en declaraciones escritas. El gobernador, Pedro Pierluisi, salió de viaje a Españana hasta el 22 de enero.

Según Fontanés Gómez la aprobación se dio “luego de atender los comentarios y solicitudes de todos los directores de la AAPP, incluyendo los representantes del interés público tras una serie de reuniones en las cuales se discutieron los detalles proyecto, se aclararon las dudas de todos los directores y se atendieron las sugerencias de los directores”.

Informes de prensa establecen que la empresa escogida es el consorcio Genera PR, compuesto por las compañías NFR Energía, LLC, afiliada a New Fortress Energy, Peak Energy y Balck & Veach.

La distribución y transmisión de energía en Puerto Rico fue privatizada y está en manos de LUMA Energy bajo un contrato suplementario que está en espera de la reestructuración de la deuda de la AEE para que el operador privado determine si permanece en el acuerdo. Han habido múltiples protestas contra ese contrato.

Oposición legislativa

El contrato fue aprobado por unanimidad en la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, algo que ha levantado ronchas en la Legislatura, ya que hay dos representantes de los cuerpos legislativos en la junta que dio paso a la contratación. Por ejemplo, el representante popular José Cheito Rivera Madera, protestó contra la postura asumida por Liza Ortiz Camacho, una de las representantes del interés en público en dicho organismo, y pidió su renuncia.

Así mismo, el representanre popular Jesús Manuel Ortiz cuestionó la falta de transparencia en el proceso. Al día de hoy no tenemos información sobre el costo del mismo al país, el posible impacto en la tarifa, los planes para hacer transición a fuentes de energía renovable, cómo se protegen los beneficios de los empleados actuales de la AEE, cuál sería el proceso, si alguno, para evitar que se repita el viacrusis que vivieron los empleados de transmisión y distribución, qué medidas se tomarían para retener el conocimiento y talento que se necesita para trabajar eficientemente nuestro sistema eléctrico, entre muchas otras interrogantes. Aquí hay mucho que explicar”, expresó en declaraciones escritas.

Mientras, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresaron su más enérgico rechazo a la app. “La determinación constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Condenamos ese voto, y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”, dijeron la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez en declaraciones escritas conjuntas.

Por otra parte, el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz también se expresó sobre la votación unánime para privatizar la generación del sistema eléctrico.

“Hoy se confirma que los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico le han fallado al pueblo que confió en ellos y han dejado atrás los ideales y valores del PPD. Los presidentes legislativos debieron exigirle a los representantes del interés público en la Junta de Directores de la AAPP, recomendados por ellos, la Lcda.Liza Ortiz Camacho y el Lcdo. Eduardo Ferrer Ríos que votarán en contra o abstenidos en la votación para la aprobación de esa alianza público privada y así detener la privatización de la generación de energía eléctrica por lo que resta de este cuatrienio”, opinó Torres Cruz.

“Mi decisión de desafiliarme del PPD, a causa de las acciones del alto liderato de esa colectividad fue la correcta. Estoy seguro de que el pueblo de Puerto Rico evaluará sus acciones y pasará su evaluación en las elecciones del 2024″, así reaccionó el representante independiente.

Ayer, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández reaccionó y acusó a Torres de no saber diferir.