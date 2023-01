Ponce recibe a 2,700 visitantes del Voyager of the Seas

Voyager of the Seas en Ponce. Los visitantes tuvieron diversas opciones para conocer la Perla del Sur. (Suministrada)

El Voyager of the Seas, de Royal Caribbean, se convirtió en el primer barco crucero en llegar al Puerto de Ponce desde 2019 y el Municipio estimó el impacto económico de la visita en $500 mil.

El alcalde Luis M. Irizarry Pabón informó que 2,700 personas tendrán la oportunidad de conocer diversos atractivos de la ciudad.

“En Ponce estamos de fiesta. Comenzamos el 2023 en positivo al recibir dos mil pasajeros y 700 integrantes de la tripulación del Voyager of the Seas, lo que nos llena de alegría y esperanza. Estamos haciendo historia, ya que es la primera vez que dos operadores de excursiones ponceños tendrán a su cargo la transportación de los visitantes para que conozcan y disfruten de todos los atractivos que Ponce tiene para ofrecerles, desde los lugares históricos y de interés turístico, hasta la rica y variada gastronomía local”, manifestó el ejecutivo municipal.

Los operadores seleccionados para coordinar el transporte y recorridos son Melina Aguilar, con Isla Caribe y Luis Gómez, con Caribe Tours. Corp.

Entre la oferta de recorridos presentada a los visitantes destacan el Ponce Music Experience, Ponce Walking Tour, Panoramic Ponce City Tour, Ponce on Your Own, Serrallés Castle and Ponce Highlights, Rum Tour and Ponce City Tour, Hilton Ponce Day Pass, Tibes Indigenous Ceremincial Center, Caribbean Coffee Experience and Ponce Hoghlights, Demostraciones de salsa en el Paseo, Bomba y danza en el Centro Cultural Carmen Solá de Pererira, y Pleneros y vejigantes en el Museo del Vejigante.

Con la visita del barco crucero cierra el Festival de Ritmos Isleños celebrado durante la Navidad por la Oficina de Fomento Turístico del Municipio Autónomo de Ponce. “Aunque el Festival terminaría el domingo después del Día de Reyes, decidimos extenderlo hasta el martes para que nuestros visitantes disfrutaran la experiencia de conocer a Ponce a través de sus ritmos musicales y demás atractivos que nos distinguen”, dijo el director de Fomento Turístico, Iván Rodríguez.

Como parte de la oferta, pudieron visitar la Guancha y la Asociación de Pescadores, donde amenizaron Puerto Rico Steel Band, Los pleneros del más allá, pudieron ver a Héctor PR retocando la bandera de Puerto Rico que pintó en la torre del complejo turístico, y deleitarse con un espectáculo del Ballet Salsa Sur.

Se estima que cada viajero invertiría un promedio de $156.00 en el consumo de alimentos y recordatorios, además de los recorridos. La inyección económica general se estima en $500 mil.