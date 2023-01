Ampliarán capacidad en aeropuerto de Isla Grande

Una nueva inversión de capital privado en el Aeropuerto Regional Comandante Fernando Luis Ribas Dominicci, también conocido como el aeropuerto de Isla Grande, en San Juan, fue anunciada hoy por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, acompañada del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel Pizá, y el CEO de la empresa Modern Aviation, Mark Carmen.

Según explicó el gobernador, la empresa proyecta expandir sus instalaciones como Operador de base fija (FBO, por sus siglas en inglés) expandiendo la capacidad de almacenaje de aviones en sus hangares con una inversión de $17 millones que, según aseguró, promete la creación de nuevos empleos, así como aportar con más flujo de dinero a la economía local.

Modern Aviation es una red nacional de operadores de base fija que brinda servicios a 13 comunidades de aviación general a nivel nacional con bases en el estado de Washington, California y Colorado en el oeste, Iowa en el medio oeste, Nueva York en el este, Carolina del Norte en el sur y ahora Puerto Rico en el Caribe.

“Habiendo comenzado sus operaciones en Puerto Rico aquí en isla grande en diciembre de 2021, Modern Aviation adquirió su hangar actual de 120,000 pies cuadrados y brinda el conjunto completo de servicios con sus 47 fuertes empleados. Debemos celebrar la inversión adicional de la compañía de $17 millones para la construcción de dos nuevos hangares con un total de 48,000 pies cuadrados adicionales de capacidad de hangar para atraer aeronaves adicionales con base aquí a isla grande”, señaló Pierluisi.

FBO o Fixed-Base Operator es un término desarrollado en los Estados Unidos luego de la aprobación de la “Air Commerce Act” de 1926. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) define un FBO como una actividad comercial de concesión de derechos por el administrador del aeropuerto para operar y prestar servicios aeronáuticos, tales como abastecimiento de combustible, servicio de hangar, de amarre y estacionamiento, alquiler de aviones, mantenimiento de aeronaves, instrucción de vuelo, entre otras.

“No me cabe la menor duda de que veremos más y más jets privados llegando a Puerto Rico de todos los tamaños, incluidos aquellos que no se podían albergar en este hangar hasta este momento. Puerto Rico está preparado para el crecimiento y las oportunidades, y quienes tengan la visión y el compromiso de perseguirlas, no solo cosecharán los beneficios, sino que harán una importante contribución al progreso económico y social de nuestra isla y su gente. Eso es realmente lo que estamos celebrando hoy”, añadió.

Por su parte, Pizá explicó que la construcción de los dos hangares adicionales en el aeropuerto de Isla Grande permitirá un mayor tráfico de pasajeros en ese aeropuerto.

“Esta construcción de dos hangares adicionales va a permitir que la empresa pueda recibir aviones de gran dimensión que hoy no están llegando a este aeropuerto. Y no solamente aterrizar, porque en ocasiones si podemos recibir uno y se quedan en la rampa publica, pero no para que puedan recibir el servicio completo, que es precisamente lo que genera los empleos”, explicó el titular de la APPR.

“Actualmente tenemos tres compañías similares a esta en el aeropuerto y hemos notado un aumento vertiginoso, yo diría que de mas del 40 por ciento, en los pasados tres años, pero aunque tengas la demanda, las personas dispuestas a venir, si no tienes la infraestructura para recibirlos y que se queden y no se vayan a otra isla o a Florida, es importante esta inversión de capital”, añadió.

Números históricos

El director ejecutivo de la APPR aseguró que durante el año fiscal 2020-2021 Puerto Rico marcó números históricos como destino de vuelos con 8,000 operaciones registradas en ese año en todos los aeropuertos del archipiélago.

“’Operaciones’ significa un despegue o un aterrizaje. Más o menos estamos en 8,000 al año y cuando termine esta inversión de capital, va a tener el efecto de aumentar la demanda así que podemos esperar sobrepasar esa marca y quizás llegar a 9,000″, señaló el funcionario.

“Este número es histórico y te puedo asegurar que es el más alto de los últimos 10 años”, añadió.

No obstante, indicó que el aeropuerto de Isla Grande, por su naturaleza, solo puede servir a aviones privados de baja capacidad y escuelas de aviación.

Pizá también indicó categóricamente que Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, ha sido vital en el aumento de las operaciones en la industria aeronáutica en Puerto Rico.

“Ha habido una correlación bien directa entre la ley y el aumento de las operaciones. Si hay un área a la que ese estatuto ha ayudado en Puerto Rico, y que muchas veces no se reseña, es a la industria aeronáutica y puedo afirmar que sí hay una correlación de esa ley y el aumento de operaciones aéreas en puerto rico. Esa es la verdad”, indicó.

Ni el gobernador, ni el director ejecutivo de la APPR ni el CEO de la empresa Modern Aviation indicaron cuándo esperan ver los trabajos de expansión completados.