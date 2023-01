Líder independentista lamenta que no se le dé importancia al natalicio de Eugenio María de Hostos

El líder del Partido Independentista Puertorriqueño Orlando Muñiz Bonet lamentó que en Puerto Rico no se le dé importancia al natalicio de Don Eugenio María de Hostos, declarado Pensador de América y quien ha sido reconocido por su amplia aportación como educador, filósofo, libertador, sociólogo, escritor y el desarrollador de muchos proyectos de gran envergadura en los pueblos de América.

“El mayagüezano Don Eugenio María de Hostos es una figura que trascendió en el nuevo mundo como un ciudadano preocupado por la calidad de vida de muchos lugares donde se le reconoció como el Pensador de Las Américas o el Ciudadano de América. Las ejecutorias de este jíbaro de las Parcelas San Carlos del Barrio Río Cañas Arriba de esta ciudad de Mayagüez, han hecho que muchos países mantengan cátedras en sus universidades y en la educación pública donde se enseña la vida y obra de Hostos. Este puertorriqueño luchó y logró la construcción de la primera vía ferroviaria que cruzaría desde Argentina rumbo a la cordillera de los Andes para conectarse con Chile como vía de transportación que precisamente lleva el nombre de Eugenio María de Hostos. Unido al caborrojeño Dr. Ramón Emeterio Betances y el hormiguereño Segundo Ruiz Belvis, este prócer contribuyó a la liberación de muchos países de América del Sur. Su gesta se compara favorablemente con los actos heroicos del dominicano Don Juan Pablo Duarte. Precisamente, sus restos descansan en República Dominicana donde en reconocimiento a su gesta; hoy día en los planteles y universidades de ese país se ofrecen cursos y se discute públicamente las hazanas, la vida y obra de este insigne mayagüezano”, señaló Orlando Muñiz Bonet.

El también ex legislador Municipal de Mayagüez dijo que cuanto un pueblo no reconoce a sus próceres y los sustituyes por héroes de barro o por reguetoneros que no han aportado o no han hecho nada para mejorar el entorno donde vivimos, sientes que tu vida está vacía, le falta cultura y amor patrio. Hizo un llamado a los profesores y educadores del país para que por lo menos esta semana se reflexione en las escuelas y universidades sobre la aportación no solamente de un mayagüezano, sino también de a quien le han bautizado como el ciudadano de Las Américas.

“Lamento que el Gobierno de Puerto Rico haya abandonado a Don Eugenio María de Hostos, tan siquiera el Instituto de Cultura Puertorriqueña vino a Mayagüez hoy a celebrar la aportación de este ilustre mayagüezano. Seríamos mezquinos si no reconociéramos que el único funcionario público que año tras año reconocía la gesta de Don Eugenio María de Hostos, era el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien precisamente presidía los actos de toda una Semana dedicada a la vida y obra de Don Eugenio María de Hostos, incluyendo el famoso Festival de Trovadores que este año el alcalde interino de Mayagüez se negó auspiciar. Han querido borrar de la historia local la importancia de Hostos, pero la gente está despierta y sabe que hay una agenda para tratar de borrar esas aportaciones y sustituirlas por figuras americanas que nada hicieron por Puerto Rico y el mundo hispano. Hoy cabe muy bien recordar una de las frases de este prócer: El niño es la promesa del hombre, el hombre la esperanza de alguna parte de la humanidad. He allí la razón del esfuerzo de este patriota, quien luchó hasta su muerte por los derechos de sus semejantes para que recibieran una educación digna que les permitiera invocar el respeto y las libertades plenas”, terminó diciendo el líder independentista mayagüezano Orlando Muñiz Bonet.