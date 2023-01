Dalmau niega que desde el Senado se obstaculicen los nombramientos de Pierluisi

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago rechazó este miércoles, que el Senado sea quien obstaculice los nombramientos del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

“Voy a hacer un pie forzado. El gobierno dice que el Senado ha obstaculizado sus funciones por no atender sus nombramientos. Eso es falso. Y si el gobernador no puede hacer su trabajo que no busque excusas”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

En cuanto al nombramiento de Vilmarie Rivera Segarra como procuradora de las Mujeres, Dalmau Santiago mencionó que le dio instrucciones a la Oficina de Nombramientos a que le supla a la nominada las solicitudes de información requeridas para poder evaluarla.

“Una vez las entregue, yo hago el informe, vamos a una vista pública y ahí los legisladores votarán como siempre. Yo no he hecho caucus aquí para aprobar o rechazar. Todos han tenido la libertad de aprobar y ustedes saben que ha habido votos a favor y en contra de todos los partidos en todos los nominados. Además, el gobernador no puede decir que es un obstáculo porque los ha nombrado en receso y han ocupado el cargo. No ha habido una vacante de silla”, añadió.

Cuestionado sobre si hubo algún acercamiento de la nominada, contestó que no.

Asimismo, declinó adelantar su criterio sobre el nombramiento de Rivera Sierra.

“Nunca como presidente de la Comisión de Nombramientos, he cruzado el puente antes de llegar al río, porque uno puede simpatizar con un nominado y cuando después mira el expediente y ve una falla, yo no caigo en ese error”, dijo Dalmau Santiago.