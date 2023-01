La Policía investigaron, hoy, miércoles, una querella de pérdidas reportada el pasado lunes, 2 de enero.

Según informó la querellante, identificada como Aileen Mudafort Fernández, percató que sus dos armas de fuego, descritas como una Smith and Wesson modelo 3913 calibre 9 mm y otra Smith and Wesson modelo 5906 calibre 9mm, ambas de color silver no se encontraban en el lugar asignado.

De acuerdo a la Mudafort Fernández, no recuerda cuándo y dónde dejó sus armas.