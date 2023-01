El representante Jesús Santa asegura que proyecto para alivio contributivo no va a tener gran impacto

Ante la propuesta del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de un proyecto para el alivio contributivo por la inflación, el representante Jesús Santa aseguró que el impacto no va a ser grande.

“Aunque no he visto el proyecto, el impacto creo que no es tanto. Yo no quisiera que hubiera la expectativa de que ‘voy a pagar $3,000 menos de contribuciones’ porque eso no va a suceder así. El impacto lo van a ver, pero va a ser más reducido y obviamente va a depender del caso”, explicó el representante quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

El legislador aseguró que en la parte legislativa, una vez se someta el proyecto, le van a dar el curso adecuado incluyendo vistas públicas, pero al momento ni siquiera ha leído la medida pues se enteró por la prensa.

“Se supone que durante el día de hoy quedó el presidente de la Cámara en enviarme el borrador del proyecto como tal. Para ser claro, me extrañó que se haya sometido y no se nos haya hablado sobre ese asunto. Hemos hablado con Francisco Pares referente a cómo van ellos en lo que pudiera ser una reforma contributiva, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo por acá y ellos su trabajo por allá. Eventualmente tenemos que unirnos y ver cómo sacamos un proyecto en consenso. En este proyecto particular, me enteré por la prensa de esta propuesta”, añadió Santa.

El representante dijo que le hubiera gustado que esta iniciativa fuera parte de una reforma contributiva “porque así sería un tipo de cambio al Código de Rentas Internas más holístico, que cubre muchas cosas y que no se pone un parche… Así es un poco más responsable y completo”, dijo.

El gobernador someterá a la Asamblea Legislativa este proyecto de ley que propone el Ajuste por Costo de Vida con el propósito de ofrecer un alivio contributivo por la inflación.

“Con el Ajuste por Costo de Vida buscamos dar un alivio a los contribuyentes, al reducir o eliminar el incremento indirecto en contribuciones sobre ingresos causado por la inflación”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.

La iniciativa del primer ejecutivo propone el Ajuste por Costo de Vida tanto para las escalas contributivas actuales como para aumentar el límite máximo que se puede reclamar en ciertas deducciones y exenciones existentes.

La medida, que se estima costará alrededor de $67 millones, ajusta los límites de deducción de intereses hipotecarios, aportaciones a planes de retiro individual (IRAs), las aportaciones a cuentas educativas, aumenta la exención personal y por dependientes, no altera las tasas contributivas y solo aplicará a individuos.

Los cambios comenzarían a regir en el sistema a partir del año contributivo 2023, lo que se vería reflejado en las planillas que los contribuyentes rendirán desde abril del 2024.

El proyecto aún debe ser endosado por la Junta de Control Fiscal, sin embargo el gobernador aseguró que no tiene duda de que así sea.

Por su parte, Santa señaló que fue extraño que el gobernador lo hiciera así ya que por lo general se consulta primero con la Junta de Control Fiscal.

“Yo no tiro un proyecto para que después la Junta me lo vire… Me extrañó que el gobernador haya hecho esta propuesta sin haber tenido comunicación con la Junta. Eso no necesariamente mata el proyecto, pero me extraña”, mencionó el representante.

Críticas a mensaje especial del gobernador

En su mensaje especial en el que habló sobre los logros de su administración, Pierluisi dijo que “no es momento de hacer política, sino de trabajar por Puerto Rico”.

En conferencia de prensa el primer ejecutivo reaccionó a las críticas sobre su mensaje especial y señaló que “esos logros hay que reconocerlos, ahora el reto es que sean sostenibles”.

“Yo sé que estamos en año pre-electoral, que se está preparando para su primaria, pero, con mucho respeto, el historial de la Cámara y Senado ha sido muy responsable en los asuntos… No veo la razón de ese comentario cuando la historia en estos dos años ha sido, dentro de las diferencias que tuvimos, una de colaboración”, aseguró Santa sobre el comentario inicial del gobernador.