Desfile de las Rosas se salva de la lluvia en California

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — Carros alegóricos cubiertos de flores, bandas de marcha y unidades ecuestres celebraron el Año Nuevo durante una mañana fría y seca de lunes, en el 134º Desfile de las Rosas que se salvó de las recientes lluvias torrenciales en California.

El espectáculo floral anual de Pasadena tuvo para 2023 el tema optimista “Turning the Corner” (Comenzar a mejorar), y la ex representante federal Gabby Giffords de Arizona, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011, fue su gran mariscal.

“El año nuevo es una época de renovación, una oportunidad para tener un nuevo comienzo”, dijo la presidenta del Torneo de las Rosas Amy Wainscott a la audiencia en televisión.

El desfile, que por tradición se realiza el 2 de enero cuando el Año Nuevo cae en domingo, arrancó con la banda de Los Angeles Fitz and the Tantrums! Interpretando “Let Yourself Free” y un vuelo de exhibición de dos jets B-1B de la fuerza aérea de Estados Unidos.

Pocas veces ha llovido durante el desfile, pero este año estuvo cerca. Hubo tormentas en el sur de California durante el fin de semana y se esperaba que lloviera nuevamente el lunes por la tarde, lo que podría afectar el partido de fútbol universitario entre Utah y Penn State, que se disputan el Tazón de las Rosas.

Mientras tanto, miles de espectadores y participantes en el desfile se salvaron de un chapuzón.

Giffords desfiló por la ruta de 5,5 millas (8 kilómetros) en un convertible antiguo, acompañada de su esposo, el senador demócrata Mark Kelly de Arizona.

Bandas de marcha de diferentes partes de Estados Unidos y países como México, Italia y Japón se dieron cita en el desfile.

La policía montada del condado de Riverside, California, estuvo encabezada por un caballo sin jinete en honor al oficial Isaiah Cordero, de 32 años, quien fue asesinado durante una revisión de tránsito el 29 de diciembre.

Múltiples carros alegóricos remitían a la belleza natural: aves, osos, abejas, insectos y jirafas fueron creados con flores y otros materiales orgánicos. También hubo mensajes optimistas como el del carro de las Universidades Politécnicas Estatales de California titulado “Road to Reclamation” (Camino a la recuperación) en el que caracoles animados y hongos vivían en una rama caída.

El carro “Feed Your Soul” (Alimenta tu alma) de la Oficina de Turismo de Louisiana tenía la forma de un barco de vapor y fue el escenario de la presentación de Lainey Wilson a la mitad del desfile.

La organización de donación de órganos Donate Life presentó un brillante dragón chino naranja y rojo que sacaba humo de su nariz y recibió el trofeo del carro más bello otorgado por los jueces del Torneo de las Rosas.

La finalista de “American Idol” Grace Kinstler tuvo un número musical a bordo de un carro para promover el turismo en su natal Illinois, y la estrella del country Tanya Tucker interpretó su sencillo “Ready as I’ll Never Be” al final del desfile.