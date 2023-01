Se reportan varios incidentes con balas perdidas en despedida de año

Las autoridades reportaron varios incidentes con balas perdidas en horas en la noche y mañana de despedida de año en Puerto Rico.

Uno de los incidentes ocurrió a eso de las 12:05 de la madrugada en la urbanización Alturas de Río grande donde una mujer resultó herida de bala en el cuello. Según indicó, al momento de la despedida de año escuchó un disparo y otros ruidos provocados por la pirotecnia.

Posteriormente, sintió “algo caliente” en el lado derecho de su cuello. Al lugar llegó personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal para darle los primeros auxilios. La mujer se negó a ser transportada para una evaluación médica.

Por otro lado, a eso de la 1:12 de la madrugada en la urbanización Villa Fontana en Carola otra mujer de 66 años resultó herida por una bala perdida.

Según el reporte de la policía, la mujer indicó que una bala atravesó el techo de madera de su residencia impactándola superficialmente en el lado derecho de su pecho.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos pero la perjudicada declinó los servicios médicos.

Otro ciudadano denunció a las autoridades en horas de la noche de despedida de año un incidente con una bala perdida mientras se encontraba compartiendo con sus familiares en el barrio Palmar de Aguadilla.

Según indicó el ciudadano identificado como Kelvin Vélez Negrón, mientras se encontraba despidiendo en año con su familia en el balcón de su residencia, sintió un ruido y posteriormente un “calentón” en el área del tobillo izquierdo. Al verificar qué había ocurrido encontró en el suelo un plomo perteneciente a un proyectil de arma de fuego.

El hombre no resultó herido e indicó que no asistiría al hospital, ya que no tenía lesión visible.