No hubo muertes provocadas por balas perdidas en despedida de año

Al menos en la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico no se reportaron fatalidades a causa de balas perdidas durante la despedida del año 2022.

“Un año más sin tragedias por proyectiles disparados al aire”, indicó el Dr. Israel Ayala Oliveras, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), al revisar el informe de incidencias de la Sala de Emergencias de Centro Médico, durante la madrugada de hoy 1ro de enero.

“Al igual que el año pasado, afortunadamente, podemos informar que no se reportaron a nuestra Sala de Emergencias tragedias en fin de año ocasionadas por las llamadas balas al aire. Hasta las 9:30 de la mañana de este primer día de 2023, nuestros reportes así lo confirman”, dijo Ayala Oliveras.

Sin embargo, hizo un desglose de otras estadísticas y precisó que “desde el 24 de diciembre hasta el día de hoy, se atendieron 42 personas por accidentes de auto, 21 por heridas de balas, 16 afectadas por accidentes en motoras y una por arma blanca”.

En cuanto a los casos por pirotecnia, Ayala Oliveras indicó que “se registran 6 heridos, pero estos comenzaron a reportarse mucho más temprano que en años anteriores, ya que el primer paciente se remonta al Día de Acción de Gracias”.

El galeno mostró satisfacción con la reducción en las cifras de lesiones, heridas o muertes por balas perdidas, pero lamenta que no se elimine el uso de la pirotecnia que tanto daño puede causar en las personas que la manipulan sin las debidas medidas de precaución y sin pensar en el daño que puedan ocasionar a personas encamadas, con afecciones cardíacas, que padecen de ansiedad o a esas que sencillamente decidieron despedir el año descansando en su hogar.

“El hecho de que en la Sala de Emergencias de Centro Médico no se reporten casos por balas perdidas demuestra que la campaña de no tiros al aire ha funcionado. El mensaje ha llegado según hablan las estadísticas. Entre los años 1999 y 2011 los médicos de ASEM trataron a más de 60 personas por lesiones de balas perdidas y cinco de ellas, lamentablemente murieron”, agregó.

Ayala Oliveras finalmente destacó que “todavía resta por disfrutar las fiestas de Reyes y las octavitas, por lo que el mensaje sigue siendo prudencia y prevención sobre todo en las carreteras, ya que más del 50% de los accidentes de autos están relacionados con la acción de conducir luego de la ingesta de alcohol. Por favor, sean cuidadosos, si van a consumir bebidas alcohólicas pase la llave”.

A pesar de que no hubo muertes a causa de balas perdidas, hubo varios casos de personas que sí dispararon al aire durante la despedida de año.

Las autoridades reportaron varios incidentes con balas perdidas en horas en la noche y mañana de despedida de año en Puerto Rico.

Uno de los incidentes ocurrió a eso de las 12:05 de la madrugada en la urbanización Alturas de Río grande donde una mujer resultó herida de bala en el cuello. Según indicó, al momento de la despedida de año escuchó un disparo y otros ruidos provocados por la pirotecnia.

Posteriormente, sintió “algo caliente” en el lado derecho de su cuello. Al lugar llegó personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal para darle los primeros auxilios. La mujer se negó a ser transportada para una evaluación médica.

Por otro lado, a eso de la 1:12 de la madrugada en la urbanización Villa Fontana en Carola otra mujer de 66 años resultó herida por una bala perdida.

Según el reporte de la policía, la mujer indicó que una bala atravesó el techo de madera de su residencia impactándola superficialmente en el lado derecho de su pecho.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos pero la perjudicada declinó los servicios médicos.

Otro ciudadano denunció a las autoridades en horas de la noche de despedida de año un incidente con una bala perdida mientras se encontraba compartiendo con sus familiares en el barrio Palmar de Aguadilla.

Según indicó el ciudadano identificado como Kelvin Vélez Negrón, mientras se encontraba despidiendo en año con su familia en el balcón de su residencia, sintió un ruido y posteriormente un “calentón” en el área del tobillo izquierdo. Al verificar qué había ocurrido encontró en el suelo un plomo perteneciente a un proyectil de arma de fuego.

El hombre no resultó herido e indicó que no asistiría al hospital, ya que no tenía lesión visible.