Bala perdida llega hasta el balcón de residencia donde una familia despedía el año

Un ciudadano denunció a las autoridades que en horas de la noche de despedida de año un incidente con una bala perdida mientras se encontraba compartiendo con sus familiares en el barrio Palmar de Aguadilla.

Según indicó el ciudadano identificado como Kelvin Vélez Negrón, mientras se encontraba despidiendo en año con su familia en el balcón de su residencia, sintió un ruido y posteriormente un “calentón” en el área del tobillo izquierdo. Al verificar qué había ocurrido encontró en el suelo un plomo perteneciente a un proyectil de arma de fuego.

El hombre no resultó herido e indicó que no asistiría al hospital, ya que no tenía lesión visible.

El Agte. Jesús Rivera de ese distrito, investigó la querella, supervisado por el Sgto. Joel Vargas Barreto adscrito a la División de Propiedad, C.I.C.