Declaraciones de impuestos de Trump serán publicadas este viernes después de una larga lucha

Un comité de la Cámara de Representantes publicará seis años de declaraciones de impuestos de Donald Trump este viernes, abriendo el telón de los registros financieros que el expresidente luchó durante años por mantener en secreto.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, votó la semana pasada para publicar los resultados, con algunas eliminaciones de información confidencial, como números de Seguro Social e información de contacto.

Su difusión se produce en los últimos días del control de la Cámara por parte de los demócratas y mientras los compañeros republicanos de Trump se preparan para retomar el poder en la cámara.

El comité obtuvo seis años de registros de impuestos personales y comerciales de Trump, de 2015 a 2020, mientras investigaba lo que dijo en un informe del 20 de diciembre que el Servicio de Impuestos Internos no realizó auditorías obligatorias de Trump de manera oportuna durante su presidencia, como exigidos por el protocolo de la agencia tributaria.

El comunicado aumenta el potencial de nuevas revelaciones sobre las finanzas de Trump, que han estado envueltas en misterio e intriga desde sus días como prometedor desarrollador inmobiliario de Manhattan en la década de 1980.

Los resultados podrían adquirir un significado adicional ahora que Trump lanzó una tercera campaña para la Casa Blanca.

Es probable que las declaraciones de impuestos de Trump ofrezcan la imagen más clara hasta el momento de sus finanzas durante su tiempo en el cargo.

Trump, conocido por construir rascacielos y presentar un programa de telerrealidad antes de ganar la Casa Blanca, rompió las normas políticas al negarse a hacer públicas sus declaraciones mientras buscaba la presidencia, aunque dio algunos detalles limitados sobre sus propiedades e ingresos en los formularios de divulgación obligatoria. .

En cambio, Trump ha promocionado su riqueza en los estados financieros anuales que entrega a los bancos para obtener préstamos y a las revistas financieras para justificar su lugar en las clasificaciones de los multimillonarios del mundo.

Desde entonces, la firma de contabilidad de Trump desautorizó las declaraciones, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda alegando que Trump y su Organización Trump inflaron los valores de los activos en las declaraciones como parte de un fraude de años. Trump y su compañía han negado haber actuado mal.

No será la primera vez que las declaraciones de impuestos de Trump estén bajo escrutinio. En octubre de 2018, The New York Times publicó una serie ganadora del Premio Pulitzer basada en registros fiscales filtrados que mostraban que Trump recibió el equivalente moderno de al menos $413 millones de las propiedades inmobiliarias de su padre, y gran parte de ese dinero proviene de lo que el Times llamó “evasión de impuestos” en la década de 1990.

Una segunda serie en 2020 mostró que Trump pagó solo $ 750 en impuestos federales sobre la renta en 2017 y 2018, y no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los últimos 15 años porque generalmente perdió más dinero del que ganó.

En su informe de la semana pasada, el Comité de Medios y Arbitrios indicó que la administración Trump puede haber ignorado un requisito posterior a Watergate que exige auditorías de las declaraciones de impuestos de un presidente.

El IRS solo comenzó a auditar las declaraciones de impuestos de Trump de 2016 el 3 de abril de 2019, más de dos años después de su presidencia, cuando el presidente de Medios y Arbitrios, el representante Richard Neal, demócrata de Massachusetts, solicitó a la agencia información relacionada con las declaraciones de impuestos.

En comparación, hubo auditorías del presidente Joe Biden para los años fiscales 2020 y 2021, dijo Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca. Un portavoz del expresidente Barack Obama dijo que Obama fue auditado en cada uno de sus ocho años en el cargo.

Un informe adjunto del Comité Conjunto de Impuestos no partidista del Congreso planteó múltiples señales de alerta sobre aspectos de las declaraciones de impuestos de Trump, incluidas sus pérdidas remanentes, deducciones vinculadas a la conservación y donaciones caritativas, y préstamos a sus hijos que podrían ser obsequios sujetos a impuestos.

La Cámara aprobó un proyecto de ley en respuesta que requeriría auditorías de las declaraciones de impuestos sobre la renta de cualquier presidente. Los republicanos se opusieron enérgicamente a la legislación, lo que generó preocupaciones de que una ley que requiera auditorías infringiría la privacidad de los contribuyentes y podría llevar a que las auditorías se utilicen como armas para obtener ganancias políticas.

Los republicanos han argumentado que los demócratas se arrepentirán de la medida una vez que los republicanos tomen el poder en enero, y advierten que el nuevo presidente republicano del comité estará bajo presión para buscar y hacer públicas las declaraciones de impuestos de otras personas prominentes.

La medida, aprobada mayoritariamente por líneas partidistas, tiene pocas posibilidades de convertirse en ley en los últimos días de este Congreso. Más bien, se ve como un punto de partida para futuros esfuerzos para reforzar la supervisión de la presidencia.

Todos los presidentes y candidatos de partidos importantes desde Richard Nixon han puesto voluntariamente a disposición del público al menos resúmenes de su información fiscal. Trump se opuso a esa tendencia como candidato y como presidente, afirmando repetidamente que sus impuestos estaban “bajo auditoría” y no podían publicarse.

A los abogados de Trump se les negó repetidamente en su búsqueda de mantener sus declaraciones de impuestos del Comité de Medios y Arbitrios. Un panel de la corte federal de apelaciones de tres jueces confirmó en agosto un fallo de un tribunal inferior que otorgaba acceso al comité.

Los abogados de Trump también intentaron y no lograron impedir que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan obtuviera los registros fiscales de Trump como parte de su investigación sobre sus prácticas comerciales, perdiendo dos veces en la Corte Suprema.

El contador de larga data de Trump, Donald Bender, testificó en el reciente juicio penal de la Organización Trump en Manhattan que Trump reportó pérdidas en sus declaraciones de impuestos cada año durante una década, incluidos casi $ 700 millones en 2009 y $ 200 millones en 2010.

Bender, socio de Mazars USA LLP que pasó años preparando las declaraciones de impuestos personales de Trump, dijo que las pérdidas reportadas por Trump de 2009 a 2018 incluían pérdidas operativas netas de algunas de las muchas empresas que posee a través de la Organización Trump.

La Organización Trump fue condenada a principios de este mes por cargos de fraude fiscal por ayudar a algunos ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios pagados por la empresa, como apartamentos y automóviles de lujo.