Familia asume custodia de hija de joven comerciante

El Departamento de la Familia (DF) asumió este jueves la custodia de una menor de dos años, hija de la empresaria Lisha Ramón Mejías, conocida en las redes sociales por su compañía de venta de jugos naturales en Cayey.

Según la agencia, la niña fue removida del hogar tras una denuncia de violencia intrafamiliar a principios de mes.

“Un juez concluyó el 19 de diciembre suspender las relaciones materno filiales y concedió la custodia de la menor al papá quien, a su vez, solicitó una orden de protección que fue aprobada hasta el 23 de enero. El DF recibió ayer un referencia que estableció el incumplimiento de la orden de protección por ambas partes. Para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor, el DF asumió la custodia de emergencia”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.

El DF confirmó que, por ser un caso que aún no ha culminado y que está ante la consideración del tribunal, no emitirán mayores declaraciones.

Por otro lado, en horas de la mañana de hoy, Ramón Mejías, de 21 años, utilizó su cuenta de Facebook para expresarse sobre lo sucedido.

“Yo no sé donde está Nazareth... no sé quien la está bañando, no sé quien le está dando de comer, no sé nada (...) Ni tan siquiera nos dieron un documento. Literalmente, me mintieron”, dijo la mujer en una transmisión en vivo.

La fémina sostuvo que se encuentra en conversaciones con su abogada para continuar con el proceso de recuperación de custodia.

“Hacen las cosas con maldad... lo hicieron con maldad. Estoy tratando de mantenerme en calma aunque quisiera salir corriendo (...) Me la quitaron sin decirme nada, nada”, añadió.

Hace algunos días, Ramón Mejías se vio involucrada en otro incidente por, alegadamente, agredir a su pareja con un cuchillo. Sin embargo, las autoridades determinaron no radicar cargos criminales.