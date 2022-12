Fondos Medicaid en P. R. permite enfocar en las serias brechas en cuidados de salud para población vulnerable

Hoy, Roberto Pando Cintrón, presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA por las siglas en inglés), emitió la siguiente declaración sobre los fondos sin precedentes aprobados por el Congreso de Estados Unidos en el proyecto de presupuesto para el país.

“El pueblo de Puerto Rico necesita y se merece el mismo acceso a cuidados de salud de calidad como el de sus conciudadanos estadounidenses en los estados. Gracias al liderato bipartito del Congreso y un frente unido de los líderes del Gobierno de Puerto Rico y la comunidad, nuestro sistema de salud recibirá apoyo crítico para continuar tomando los pasos necesarios para atender algunas de las brechas en cuidados de salud que afectan a los beneficiarios de Medicaid tanto en VITAL y en los programas de Medicare Platino, que atienden a la mayor parte de nuestra población vulnerable”, dijo Roberto Pando Cintrón, presidente de la junta de MMAPA.

“Aunque apreciamos y entendemos la importancia de estos pasos de avance tan necesarios, el hecho es que Puerto Rico está lejos de recibir un trato equitativo, no solo en Medicaid, pero también en otros programas federales como Medicare Advantage, a los cuales, como ciudadanos estadounidenses, tenemos derecho. MMAPA se mantiene comprometida a trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para asegurar que el aumento en fondos se use eficientemente para atender las brechas básicas en la cubierta de los beneficiarios, además de proveer apoyo continuo para mejorar la compensación de los proveedores. Esperamos también progreso sustantivo y tangible en atender las brechas críticas de los beneficiarios que son elegibles tanto al programa Medicare como Medicaid que se conocen como duales y son parte del Programa Platino. Esto incluye el Medicare Wrap Around, que son pagos que ayudan con los beneficios de farmacia para el programa Platino, y el Medicare Savings Program (MSP) por el cual los beneficiarios Platinos, quienes son los más necesitados, no tendrían que pagar de su seguro social la Parte B de Medicare que incluye las visitas médicas y otros servicios ambulatorios, tal como se hace en otros estados y territorios. El pueblo de Puerto Rico, en especial los adultos mayores y más vulnerables, no merecen menos”, concluyó Pando.

Esta semana el Congreso pasó un proyecto de ley para proveer fondos al gobierno federal que incluye una cantidad para cubrir cinco años de Medicaid en Puerto Rico. A pesar de su gran necesidad, los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico reciben la menor asignación per cápita de Medicaid federal en la nación. El programa federal de Medicaid en Puerto Rico recibe fondos de manera distinta a la de los estados, lo que afecta a los ciudadanos que residen en la isla. Para Puerto Rico, el Congreso asigna los fondos para Medicaid a corto plazo y por una cantidad limitada—lo que con frecuencia pone en peligro el programa Medicaid federal en la isla.