Video muestra nuevo ángulo de intervención que terminó con arresto de mujer mediante uso de “taser”

Un nuevo vídeo muestra otro ángulo de la intervención que terminó con el arresto de una mujer con el uso del “taser” en el pueblo de Utuado.

En este segundo vídeo, compartido en Jugando Pelota Dura (TeleOnce), se observa el momento en que la mujer, identificada como Amanda Santiago López, fue detenida por el agente Eric Matos Rodríguez por obstrucción a la justicia tras una violación a la Ley 22.

“Si tu j@d3s con todo el mundo, conmigo no. Porque ahí habían carros en el medio, para que vengas a hacer esta p3nd3já [...] Cuando me llames a otro oficial, yo se lo doy a otro oficial... A usted no [...] No te me acerques Matos, conmigo no [...] Llame a otro oficial, contigo no voy a bregar”, dijo Santiago López.

Acto seguido, la fémina realizó una llamada telefónica en la que indicó que Matos Rodríguez la detuvo y que solicitaba otro agente.

“El oficial Matos me paró y yo no quiero hablar con él. Me mandan a otro oficial, porque él me está amenazando con que me va a arrestar. Yo con él no voy a hablar”, expresó la mujer durante llamada.

Mientras, el agente Matos le indicaba a Santiago López que le hiciera entrega de “la licencia y registro”.

“Yo voy a proceder si usted sigue en esta actitud”, dijo el agente.

De acuerdo al informe policial, el agente Matos realizaba un patrullaje preventivo por la calle Dr. Cueto y se percató que la conductora de un Toyota Tercel, color rojo, hacía uso del celular mientras conducía, esto en violación al artículo 10.25 de la Ley de Tránsito.

A la fémina se le dieron instrucciones de detenerse y estacionarse en un restaurante de comida rápida. Mientras, al momento de la intervención, esta se negó a entregar los documentos solicitados y comenzó a proferirle palabras soeces al agente.

Matos le informó que el no entregar los documentos es una obstrucción a la justicia, mientras la fémina de forma agresiva se negó. Al intentar arrestarla, luego de darle los comandos verbales, esta agredió al agente.

Para lograr el arresto, el agente Matos usó el dispositivo de control eléctrico.

La mujer fue transportada al hospital Metropolitano de la Montaña, donde recibió asistencia médica, al igual que el agente Matos, quien resultó con laceraciones en su cara como resultado de la agresión.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, quien citó las partes para una fecha posterior.