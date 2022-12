Mujer reporta la desaparición de su esposo en Corozal

Una mujer, identificada como Kiara Díaz, dio a conocer la desaparición de su esposo, de 29 años, desde la tarde del pasado domingo en el municipio de Corozal.

A través de su cuenta de Facebook, Díaz sostuvo que Brian Matos Febus salió de su residencia a eso de las 6:00 de la tarde del domingo a comprar algo y no ha regresado.

“Este es mi esposo Brian Matos Febus de 29 años de edad, ojos cafés, cabello castaño, tez blanca, lleva 3 tatuajes uno en pierna L+ encima de tobillo, espalda detrás del cuello y el último en el brazo R+ parte interna encima del codo. Está desaparecido desde las 6pm de ayer” (sic.), escribió la fémina.

En la publicación esta añadió que: “La ultima vez que lo vi estaba compartiendo conmigo en casa salió solo un momento a comprar y nunca volvió andaba en un Corolla oro del 98 tablilla CYY015. Me tuve que ir a trabajar con la incertidumbre de no saber dónde estaba o si había llegado a la casa. Necesito que me ayuden a encontrarlo, se los pido de todo corazón. Ya se notificó a las autoridades. No saben el dolor que estoy viviendo en estos momentos”.