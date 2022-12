Inicia operaciones moderna planta para el reciclaje de neumáticos en Yabucoa

En busca de solucionar el problema de la acumulación de gomas en la Isla, inició operaciones recientemente “Once and for All Tires” en el municipio de Yabucoa.

La empresa, creada con capital local e incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), es la única planta recicladora de neumáticos en el País que, a través de un innovador proceso, separa y pulveriza los componentes de la goma para producir otros productos con el material reciclado, dándole así una nueva vida útil.

“La empresa surge como una oportunidad de negocio, demostrando así nuestro compromiso de ayudar a Puerto Rico a solucionar el problema de los neumáticos usados de una vez y para siempre, tal como sugiere nuestro nombre. De esta forma, aportamos a solución eliminando el impacto ambiental negativo, así como las implicaciones a la salud”, indicó Jorge “Tato” González, presidente de la compañía.

La entidad cuenta con acuerdos de negocios con cadenas como Walmart y Home Depot para mercadear los productos finales resultado del material reciclado.

Entre los productos contemplados para la fabricación con están; “mulch” para jardinería, losas para parques y pistas atléticas; goma granulada en distintos colores para uso en cancha, aceras, adoquines, y “car stoppers”, entre otros.

Con una inversión de $17,373,000, de los cuales $16,373,000 son en maquinaria y equipo, Once and for All Tires LLC opera en un edificio de 31,000 pies cuadrados.

Según González la entidad ha tomado todas las medidas se seguridad necesarias para evitar accidentes e imprevistos, como los que han afectado a otras iniciativas similares en el pasado.

En su futuro, Once and for All Tires espera construir una segunda estructura de 25,000 pies cuadrados usando el reciclado de neumáticos como una de las materias primas.