Gobernador no vislumbra usar proyecto de estatus de Cámara federal para hacer plebiscito criollo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que por el momento no se puede proponer un plebiscito criollo con las definiciones de estatus que se aprobaron en el proyecto H.R. 8393 en la Cámara de Representantes federal.

“Eso no se está no está planteado ahora mismo. Nosotros estamos enfocados, en los tres días que restan de esta sesión y luego de eso si no se convierte en ley, el H.R. 8393, nos vamos a enfocar en el Senado y en la Cámara federal. Vamos a insistir que se logre la aprobación de un proyecto de ley que resuelve este problema del estatus que tenemos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Así que estamos enfocados en eso. Estar hablando una posible consulta ahora, está a destiempo eso nadie, no está, yo no lo tengo bajo consideración. Y no me quiero adelantar a eso porque donde nos vamos a enfocar es en el Senado y en la Cámara en el próximo Congreso, si es que no se convierte en ley el H.R. 8393″, añadió.

El saliente portavoz de la mayoría en la Cámara federal, Steny Hoyer le recomendó al gobernador que utilizara las definiciones de estatus en el proyecto H.R. 8393 y convoque para la fecha de las elecciones una consulta local.