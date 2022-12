Dalmau pide que se concentren esfuerzos en lograr fondos Medicaid y no los diluyan en proyecto de Estadidad que “no será ley”,

En la recta final de este Congreso 117, el presidente del Senado José Luis Dalmau, reclamó al gobernador Pedro Pierluisi y a la comisionada residente, Jenniffer González, “que concentren todos sus esfuerzos en asegurar la aprobación de la asignación presupuestaria federal sobre Medicaid para Puerto Rico para evitar el precipicio fiscal de la reforma de salud de los médico indigentes del país, en vez de comprometer tiempo, esfuerzo y recursos en discutir una legislación de status controversial y que no tiene posibilidad alguna de convertirse en ley”.

“Este es el momento de poner todas las energías y esfuerzos en las necesidades verdaderas y urgentes de Puerto Rico. Necesitamos que este Congreso, antes de concluir en los próximos días, apruebe la resolución transitoria de presupuesto que incluya los fondos de Medicaid necesarios para garantizar por los próximos 5 años el Plan de Salud del Gobierno y para no descarrilar nuestra ruta hacia los 4 presupuestos balanceados que requiere PROMESA, para la salida de la Junta Fiscal. Comprometer esfuerzos y recursos en otros temas, como la legislación de status que todos sabemos que no se convertirá en ley en este momento, no es responsable”, señaló Dalmau Santiago.

El Presidente senatorial hizo su emplazamiento al gobernador y a la comisionada residente en momentos en que se anuncia hoy que llevarán a votación mañana el proyecto de status 8393 en la Cámara federal. No obstante, el liderato demócrata y republicano del Senado federal ya ha dejó claro que no estaría aprobando legislación sobre el status de Puerto Rico durante este Congreso que está por finalizar.

“Lo que necesita el país es más importante que los aguajes inútiles para las gradas. No habrá legislación sobre status aprobada en lo poco que queda de este Congreso. El Senado federal no la va a mirar. Así que el gobernador y la comisionada, al concentrar esfuerzos en que la Cámara federal aprueben simbólicamente algo que no será ley, en vez de asegurar los fondos de la salud de nuestra gente, le da la espalda pueblo. Yo reclamo que no hagan eso”, añadió.

Dalmau Santiago, recalcó que el liderato legislativo puertorriqueño, así como el sector de la industria de la salud del país, han estado dando una pelea constante y enfocada por lograr esta importante asignación congresional.

“Tanto el presidente como los compañeros de la Cámara como este servidor y mis colegas del Senado nos mantenemos concentrados en lograr la asignación de fondos esenciales para garantizar la Reforma. Esa es la prioridad. Diluir los esfuerzos de Puerto Rico en buscar una aprobación inconsecuente en la Cámara federal de la legislación pro Estadidad le hace daño a Puerto Rico. El gobernador demócrata Pierluisi sabe que este Congreso que va de salida no va a convertir en ley ese proyecto y la comisionada republicana González sabe que no tiene votos de su partido, ni ahora ni en enero cuando serán mayoría, para mover su agenda de imponer la Estadidad. No pongan en riesgo la agenda urgente de Puerto Rico cancelando lo necesario, los fondos de salud, para engañar a la base del PNP empujando lo imposible”, concluyó Dalmau Santiago.