Mark E. Curry Family Foundation reafirma su compromiso con la niñez y juventud en la isla

The Mark E. Curry Family Foundation celebró el evento de recaudación de fondos It’s Time To Help Our Kids, donde ocho entidades recibieron un total de $200,000.00 para fortalecer sus programas y garantizar la continuidad de sus servicios a la comunidad. En el evento, celebrado en las históricas facilidades de Ron del Barrilito en Bayamón, Mark E. Curry aprovechó para anunciar que sus dos hijos, Meghan e Ian Curry, fueron nombrados a la Junta de directores de la Fundación con miras a continuar el legado y la misión de su padre.

“El Mark E. Curry Family Foundation se instituyó bajo la creencia de que el bienestar de los niños y sus familias es nuestra inversión más importante. Con esto en mente, desde que comenzamos en el 2015, hemos ayudado a cientos de familias dentro y fuera de Puerto Rico, y me llena de mucho orgullo celebrar y reconocer a estas entidades que hacen la diferencia en Puerto Rico,” expresó Curry, quien fundó la entidad en el 2015.

Esta edición que Mark E. Curry Family Foundation celebra en Puerto Rico y que no se había realizado desde antes de la pandemia, regresó esta vez junto a grupo selecto de colaboradores para honrar la labor y extender apoyo a entidades como San Jorge Children’s Foundation en la integración de servicios y equipo a sus instalaciones; La Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, institución con 116 años en la Isla, Hogar Niñas de Cupey con sobre 70 años de fundación y al Hogar Casa Cuna San Cristóbal para garantizar la continuidad de los servicios integrales de cada una de estas entidades.

A su vez, el recaudo impactó a organizaciones sin fines de lucro como Gogo Foundation, Alianza para un Puerto Rico Sin Drogas, Antilles Foundation y Crearte para reforzar sus programas y ofrecimientos.

Para más información, puede acceder a www.mecff.org.