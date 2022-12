Inauguran empresa de reciclaje de neumáticos en Yabucoa

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, participó de la inauguración de la empresa puertorriqueña Once and for All Tires, LLC, que inició operaciones recientemente en el municipio de Yabucoa y que se dedica a reciclar neumáticos y crear productos para diversos fines. La empresa, recibió un incentivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) dirigido a la creación de empleos y adquisición de maquinaria y equipo.

“Nuestra Administración está enfocada en proveer incentivos a empresas puertorriqueñas que promuevan el desarrollo económico y fomenten la creación de empleos, así como que tengan un compromiso con nuestra política pública de reciclaje. Conscientes de la acumulación de neumáticos en Puerto Rico, el pasado año se promulgó la Orden Ejecutiva 2021-030 para atender esta situación que representa una crisis de salud y ambiental. Es por eso, por lo que apoyamos y promovemos la creación de empresas dedicadas al reciclaje de neumáticos, transformándolos, de manera innovadora, a una aportación importante para distintos sectores de nuestra economía”, sostuvo el gobernador.

El primer ejecutivo hizo alusión a diversas estrategias que se han implementado en la Isla para el manejo de desperdicios sólidos y la disposición de neumáticos. Asimismo, se promulgó otra orden ejecutiva para atender la emergencia ambiental y salubrista causada por la acumulación excesiva de neumáticos y se firmó una Resolución Conjunta que tiene como fin ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación, al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a los municipios a utilizar la mayor proporción posible de neumático pulverizado para ser mezclado con asfalto, al pavimentar las vías públicas.

Las operaciones de la empresa Once and for All Tires LLC incluirán la separación de sus componentes y la trituración de la goma para su uso y venta de los distintos materiales. Esto se convertirá en materia prima, tanto para ellos como para otras empresas.

“Definitivamente la innovación no se limita a un tipo de empresa en particular, puede surgir de cualquier ejemplo de operación de negocios, por lo que eso permite desarrollar una estrategia necesaria para competir, tanto a nivel local como en los mercados internacionales. Esta nueva empresa es un ejemplo creativo para atender un problema y convertirlo en una nueva oportunidad de negocio” destacó el secretario del DDEC.

La nueva empresa ONCE AND FOR ALL TIRES LLC está invirtiendo $17.4 millones, de los cuales $16,373,000.00 son en maquinaria, incluyendo el equipo pesado necesario para mover los neumáticos y una planta de cogeneración; el restante se invertirá en obras de infraestructura. La inversión se está haciendo por etapas, en un periodo de cinco años. Además, esta nueva empresa tiene proyectado la creación de 51 empleos directos, con una nómina estimada en $1.8 millones. Para este proyecto, el DDEC otorgará un incentivo económico de $5 millones dirigidos a la creación de empleos y adquisición de maquinaria y equipo, en un periodo de cinco años.

Su presidente, Jorge “Tato” González, indicó que “esta empresa surge de nuestro compromiso de ayudar a Puerto Rico a solucionar el problema de los neumáticos usados de una vez y para siempre, tal como sugiere nuestro nombre. Para esto, hemos adquirido, con el apoyo del DDEC, la tecnología más moderna disponible el mercado internacional para el reciclaje de neumáticos usados. Además de ayudar a la solución de la situación creada con la acumulación de gomas usadas, también ayuda a resolver la situación de los vertederos, eliminando el impacto ambiental, así como las implicaciones a la salud. Pero sobre todo, apoyamos el desarrollo económico de la Isla, con nuevas inversiones, creación de empleos y contribuciones, entre otros”.

Esta nueva empresa puertorriqueña contará con un edificio de 31,000 pies cuadrados para instalar el molino en una finca de 314.5853 cuerdas, propiedad de su empresa afiliada, Olein Recovery Corporation. Además, tiene planificado construir, junto a esa instalación, una segunda estructura de 32,000 pies cuadrados para el moldeo de productos terminados (“finished godds”) usando como una de las materias primas el reciclado de neumáticos. Los productos contemplados incluyen, pero no se limitan a:

“Mulch” en distintos colores, principalmente para jardinería

Losas para parques y pistas atléticas

Goma granulada en distintos colores para uso en cancha, aceras, adoquines, “car stoppers”, entre otros

“La creación de esta nueva empresa es parte de nuestra política pública ambiental dirigida a reducir el volumen de los residuos sólidos que se disponen en las instalaciones autorizadas de disposición de desperdicios sólidos. Estas iniciativas promueven el reciclaje y el uso final de residuos sólidos como materia prima”, concluyó el primer ejecutivo.