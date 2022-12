Gobernador evalúa alternativas para pagar bono especial a empleados de corporaciones públicas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que evalúa alternativas para pagar el bono especial a los empleados de corporaciones públicas.

“Ya sean fondos federales o fondos estatales para ver si podemos dar algún tipo de bonificación a los que no recibieron el bono, pero todavía estamos en el proceso de evaluar disponibilidad de fondos. Yo tengo todo el deseo, pero hay que ver si tenemos los fondos disponibles”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia no pudo dar la cantidad que necesitaría para pagar esa bonificación especial ni tampoco al momento se sabe cuánto -si algo- se les otorgaría.

De otra parte, culpó a la Junta de Control Fiscal (JCF) por la posibilidad de que no pueda aprobarse una reforma contributiva.

“Lamentablemente la política de la Junta ha sido que cualquier reducción en tasas contributivas o impuesto en Puerto Rico, tiene que conllevar un alza en otra contribución o ingreso, es decir, que los recursos y los recaudos del gobierno no se pueden afectar de ninguna manera. Yo entiendo que es una postura muy rígida. Hay veces que uno puede generar ahorros en las agencias. De igual manera, podemos ser efectivos combatiendo la evasión y de igual manera podemos decirle a la Junta cuando se está excediendo los recaudos. Hay muchos argumentos que yo le puedo indicar a la Junta para justificar una reforma contributiva, así que no me quito y no voy a descartar la posibilidad de una reforma contributiva”, señaló.

Según el gobernador, el Comité Asesor sobre Reforma Contributiva deberá en los próximos días, presentar un informe con alternativas que se le puedan presentar a la Junta para justificar la reforma.

A preguntas de si la Junta acogiese su propuesta cuándo se puede implantar, el gobernador contestó que sería para el año 2025.

Las expresiones del gobernador se dieron en un aparte con los medios de comunicación al culminar la inauguración oficial de la plata recicladora de neumáticos en Yabucoa Once and for All Tires, LLC, en Yabucoa.