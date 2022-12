Concientizan sobre la estrangulación como una alerta de posibles feminicidios

Durante los pasados cinco años, se han contabilizado en Puerto Rico 127 casos de estrangulamiento no fatal y asfixia, una de las manifestaciones de la violencia de género más letales con mayor probabilidad de terminar en un feminicidio.

Como esfuerzo para prevenir los feminicidios en Puerto Rico y concientizar sobre el peligro de la estrangulación, el Departamento de Justicia celebró hoy, lunes, una capacitación multisectorial de cuatro días llamada Perfil de un feminicida: ¿Cómo el estrangulamiento no fatal puede anticipar el feminicidio? en alianza con el Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, California. El Departamento de Justicia firmó un memorando de entendimiento con esta organización sin fines de lucro para reforzar el procesamiento de los casos de violencia de género.

“Ahora por primera vez el Departamento de Justicia de Puerto Rico cuenta con una herramienta novel de investigación con la que podemos guiarnos para prevenir incidentes de violencia de género y muertes productos de feminicidios. Con esta alianza podremos identificar potenciales feminicidas, orientar a las víctimas sobre el riesgo al que se exponen, brindarles los servicios que necesiten y sobre todo hacerles justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

La capacitación fue ofrecida a jueces, procuradores de familias y menores, trabajadores sociales, policías, personal de entidades que dan apoyo a casos de violencia de género, maestros, legisladores, entre otros.

Uno de los expertos en el tema, Joe Bianco del Instituto de Prevención de Estrangulación de la Alianza para la Esperanza Internacional, aseguró que es importante que las personas que trabajan con víctimas de violencia doméstica entiendan que la estrangulación es una forma de control y abuso muy peligrosa, y el problema es que muchas veces no hay heridas visibles, pero las hay internamente en el cuello y en el cerebro.

Añadió que la estrangulación es una “bandera roja” o la última advertencia de que el hombre o la persona que lo hizo tiene todo el poder y el control para posiblemente asesinar, por lo que la mujer debe salir de esa relación.

Algunos de los efectos de la estrangulación son los derrames cerebrales o la muerte por asfixia.

En cuanto al perfil de un feminicida físicamente no existe uno, pues un feminicida puede ser cualquier persona sin importar su estatus socioeconómico o edad, por ejemplo. Sin embargo, el perfil emocional es el de un hombre narcisista, controlador o manipulador, por ejemplo.

Bianco mencionó que como detective del Departamento de Policía de San Diego, California vio casos de violencia de género entre parejas, pero también vio muchos casos de abuso a menores y estrangulación pediátrica. Dijo que algunos de los casos de estrangulación pediátrica se dan dentro de una relación de violencia doméstica, pero que muchas veces las madres son las sospechosas en casos con niños.

Casey Gwinn, fiscal y director del San Diego Family Justice Center Alliance, indicó que en 1985 hubo 30 homicidios de mujeres por violencia doméstica en San Diego, California, pero luego de varios esfuerzos por mitigar la violencia doméstica, los homicidios disminuyeron en un 90%. Hoy San Diego tiene la tasa de homicidios por violencia doméstica más baja en el mundo.

“El estrangulamiento es una de las modalidades más letales de la violencia de género y con mayor probabilidad de terminar en un feminicidio. Que sepamos identificar que cuando tienen por el cuello a una mujer es violencia de género. La estrangulación es un arma mortal, pero también un arma para aterrorizar y controlar. Los agresores quieren que las víctimas se sientan indefensas y teman por sus vidas y que piensen que estas pueden ser arrebatadas en cualquier momento. La dificultad surge porque muchas veces este acto no deja rastros, por eso este adiestramiento es vital”, señaló la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodriguez.

Asimismo la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, planteó que los sobre 127 casos de estrangulamiento en Puerto Rico, muchos de ellos fatales, los identificaron incluso cuando en la Isla no existe un articulo donde se impute el estrangulamiento como delito.

Añadió que colaboraron con el Departamento de Educación, Departamento de la Familia y Departamento de Salud porque “es importante que se puedan incorporar otras agencias donde llegan sobrevivientes que no llegan a la fiscalía y se quedan recibiendo servicios en organizaciones no gubernamentales. Si en estas organizaciones no conocen el peligro del estrangulamiento, no las van a poder orientar, por eso están aquí hoy”.

Por su parte el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, señaló que su administración está sumamente comprometida con esta lucha y que “es importante reconocer que sí hemos adelantado”.

“Los esfuerzos de capacitación a nuestro personal en todas las agencias gubernamentales son esenciales para reducir la incidencia de casos. El Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección ahora asegura el diligenciamiento de órdenes de protección y provee servicios de asistencia a las víctimas. También ahora tenemos una pagina web con un directorio de servicios y acceso a los registros de convictos de agresión sexual y violencia domestica. Asimismo las agencias del ejecutivo, el poder judicial, múltiples organizaciones no gubernamentales y el Comité PARE colaboraron durante varios meses para revisar y actualizar el protocolo intergubernamental referente a este tema el cual firmamos oficialmente en junio de este año. Su propósito es coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de sobrevivientes de Iole ni de género por parte de todos los componentes del gobierno junto al poder judicial”, aseguró el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

No obstante, según el Observatorio de Equidad de Género, este año han ocurrido 72 feminicidios, 14 más que al finalizar el 2021. Es decir, a pesar de los esfuerzos mencionados por el gobernador, la tasa de feminicidios ha aumentado considerablemente.

“Esto no es una situación únicamente de policías, ni de fiscales, ni de jueces, es un problema de país. Los problemas de país se tienen que atender de una manera integral, por eso es que hay que hablar de la educación, de los jóvenes, de cómo rompemos con los sesgos que existen, la mentalidad machista, la mentalidad de una sociedad patriarcal, de cómo vamos rompiendo estos estereotipos que nos llevan a este tipo de violencia”, aseguró Oronoz Rodriguez.