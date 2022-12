Grupos sindicales condenan aumento en la factura de luz para pagar a acreedores de la AEE

Un grupo de organizaciones ciudadanas condenaron que el acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal con los prestamistas de líneas de combustible de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) representa un aumento para los ciudadanos.

“Tal y como lo habíamos advertido, la Junta insiste en aumentos en la factura de la luz para pagar la deuda de la AEE. A diferencia de lo dicho por el gobernador, no son denuncias infundadas para crear histeria colectiva sino una amenaza real que tenemos que evitar. Este es el primer aumento que la Junta anuncia luego de la cancelación del acuerdo con los bonistas alcanzado en el 2019 y que recibió el rechazo de economistas, industriales, organizaciones ambientales y comunitarias. La cantidad del aumento en la tarifa que trataría de imponer la Junta vendrá una vez se presente y se apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE. Estos aumentos son insostenibles e innecesarios cuando las alternativas de evitarlos existen”, expresó la portavoz, licenciada Eva Prados Rodríguez.

Prados Rodríguez insistió que los aumentos en la factura como consecuencia del PAD de la AEE serán un terrible golpe al bolsillo de todos, incluyendo industrias locales, pequeños y medianos comerciantes, pero sobre todo para las familias más pobres que no tendrán con qué pagar la luz y otras necesidades básicas.

“Estos aumentos que se esperan serán desastrosos, no solo para las personas que no podrán pagar su factura, sino también para los comerciantes que tendrán que decidir si pagan la luz o despiden empleados. Estamos en quiebra, pero somos la segunda jurisdicción que más paga luz en los Estados Unidos. Los economistas recomiendan una tarifa total de 15 centavos kilovatio hora y actualmente pagamos casi 30 centavos. No hay espacio para más aumentos. Estos acuerdos a los que la Junta está llegando con los prestamistas y bonistas de la AEE crearán una crisis social y económica en el País”, añadió.

Por su parte, el Lcdo. Rolando Emmanuelli recordó que expertos en el tema de la deuda, como lo es el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), con base en Ohio, recomiendan que la respuesta correcta para la AEE en el proceso de quiebra es cancelar y no repagar su deuda en bonos y que sean las compañías aseguradoras quienes respondan a los bonistas.

“Las alternativas para evitar este y los demás aumentos que vienen existen, pero la Junta insiste en beneficiar a los bonistas y condenar al pueblo puertorriqueño a la miseria. Acción que no podemos y no vamos a permitir. Hay que salir y exigir al gobierno, tanto a la Asamblea Legislativa como al Gobernador, a oponerse a cualquier aumento en la tarifa para el pago a los bonistas. El pueblo tiene ese poder y tenemos que usarlo”, puntualizó.

Hernaliz Vázquez de Queremos Sol invitó a la ciudadanía y comerciantes locales a unirse a los Encuentros Comunitarios: Deuda y Energía: No Aumentos en mi Factura de la Luz” que estamos celebrando en diferentes pueblos de la Isla para que conozcan el impacto que tienen estos aumentos en la factura y cómo se pueden evitar.

“Seguimos con los encuentros comunitarios y orientaciones en diferentes pueblos. Este lunes 5 de diciembre vamos para Adjuntas donde estaremos en la antigua escuela Francisco Pietri Mariani en el Barrio Guilarte a las 6:00 p.m. El jueves 8 de diciembre a las 6:30 pm estaremos en Caguas en el Centro Comunal del Área Recreativa de Villa Criollos orientando sobre lo nefasto de estos aumentos en la factura por el pago a los bonistas y discutiendo las alternativas para evitarlos”, concluyó.

Junta llega a acuerdo con acreedores de la AEE

El presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel anunció en la noche del jueves que llegaron a un Acuerdo de Apoyo al Plan de Ajuste con los tenedores de aproximadamente 700 millones de dólares en préstamos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para las líneas de combustible.

“Los prestamistas de la Línea de Combustible proporcionaron a la AEE fondos críticos para comprar combustible y se han sentado a la mesa como un grupo acreedor separado para llegar a un acuerdo asequible que ayude a resolver la quiebra de la AEE”, dijo Skeel, en declaraciones escritas.

“Con el apoyo de los prestamistas de la Línea de Combustible, continuaremos negociando con otros acreedores para llegar a un plan de ajuste que permita a la AEE avanzar y continuar la transformación hacia un sistema energético moderno y confiable. Este es un gran paso para sacar a la AEE de la quiebra”, añadió.

Según Skeel, el acuerdo reduciría el reclamo de los prestamistas de líneas de combustible en un 16 por ciento, a través de nuevos bonos emitidos por la AEE en la fecha efectividad de un Plan de Ajuste.

Como los de Prestamistas de la Línea de Combustible se entenderán como una clase separada en el Plan de Ajuste, continúan las negociaciones con otros acreedores de la corporación pública.

Jueza Swain aprueba extender plazo para entregar Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Las gestiones para reestructurar alrededor de 9,000 millones de dólares en deuda de la empresa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encontraron con un nuevo obstáculo el jueves luego de varios intentos fallidos de poner fin a su bancarrota.

Los funcionarios tenían como plazo hasta el jueves para presentar una nueva propuesta para reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) —la más grande para un organismo del gobierno de la isla_, pero un equipo mediador que supervisa las negociaciones entre los tenedores de bonos y el gobierno pidió una extensión de siete días.

La jueza federal Laura Taylor-Swain, quien supervisa el caso, aprobó la solicitud de extensión, diciendo que era sensata y necesaria.

Resolver la deuda de la empresa de electricidad se considera crucial para el desarrollo económico de Puerto Rico en momentos en que la isla continúa sumida en un profundo bache económico y los inversionistas se mantienen alejados por la incertidumbre financiera y los apagones crónicos que se atribuyen en parte al desgaste de la infraestructura provocado por décadas de descuido y malos manejos.

Hace unos meses, Puerto Rico dejó atrás la bancarrota municipal más grande de la historia estadounidense. La isla había anunciado en 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares, producto de décadas de corrupción, malos manejos y pedidos de grandes préstamos. La empresa de electricidad es el único organismo público que no ha reestructurado su deuda. Muchos en la isla temen que las negociaciones en curso conduzcan a un aumento de las ya altas tarifas eléctricas para financiar los pagos a los acreedores.

En un documento presentado ante la corte el jueves, el equipo de mediación observó que la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y representa al gobierno de la isla en el juicio por quiebra no ha presentado datos y análisis pertinentes a las actuales negociaciones sobre la deuda de la empresa de electricidad.

El equipo dijo que sin esa información, no había manera de avanzar hacia una resolución consensuada.

“Dicho de otra manera, las negociaciones de buena fe… requieren transparencia de ambas partes”, dice el documento.

La junta dijo en un comunicado enviado a The Associated Press que ha cooperado y seguirá haciéndolo.

El equipo de mediación resaltó que la junta acordó entregar el viernes toda la información solicitada y que estaría disponible para recibir preguntas. Añadió que estuvo renuente a solicitar la extensión, pero que obligar al organismo de control a presentar una propuesta de reestructuración el jueves no habría sido favorable a una resolución consensual.

El pedido se produce después de que la jueza federal que preside el caso ordenó a finales de septiembre una nueva ronda de negociaciones luego de que la junta de control y los tenedores de bonos llegaran a un impasse. La jueza también solicitó al organismo de control que determinara la cantidad que debían recibir los tenedores de bonos.

El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi anunció en marzo pasado que su gobierno desecharía una propuesta de acuerdo de reestructuración de deuda para la compañía eléctrica en la que se había trabajado durante años, asegurando que no era factible ni convenía a los intereses de la isla.