Excandidatos a San Juan condenan decisión de Justicia para no investigar esquema de asfalto

Los excandidatos a la alcaldía de San Juan denunciaron la “falta de rigor” con la que según estos el Departamento de Justicia manejó el referido que presentaron de manera conjunta relacionado a un supuesto esquema de asfalto regalado a candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) por parte de la empresa JR Asphalt.

Tanto Manuel Natal Albelo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Adrian González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Rossana López del Partido Popular Democrático (PPD) repudiaron la determinación de Justicia.

“Las propias admisiones de Miguel Romero y los otros legisladores del PNP son causa suficiente para designar un Fiscal Especial Independiente y continuar la investigación. No hay controversia alguna sobre estos hechos: Romero y sus secuaces realizaron actividades de asfaltar comunidades de San Juan en plena campaña electoral. El asfalto, el personal y la maquinaria utilizada para realizar las actividades fueron regalados por una empresa cuyos dueños se declararon culpables de sobornar y darle comisiones ilegales a otros alcaldes a cambio de recibir contratos gubernamentales. El asfalto regalado por la empresa corrupta no fue informado por Romero y sus secuaces del PNP ante Ética Gubernamental, el Contralor Electoral Electoral, ni las secretarías de los cuerpos legislativos a los que pertenecían. La empresa corrupta compitió en subastas ante el Municipio de San Juan bajo la Administración Municipal de Romero y le fueron adjudicadas múltiples subastas. Mientras le regalaban asfalto a Romero y sus secuaces que supuestamente era un “sobrante” de otros proyectos, la empresa mantenía casi 40 millones de dólares en contratos gubernamentales. Con estos hechos, ¿en qué cabeza cabe que no existe causa suficiente para continuar la investigación? Solo en la de un secretario de Justicia que actúa como abogado del PNP”, expresó Manuel Natal.

Mientras tanto la ex senadora y pasada candidata a la Alcaldía por el PPD Rossana López León planteó que “lo determinado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, evidencia que sí hay causa, pero los oficiales determinaron que “no es suficiente” para creer que los querellados hayan incurrido en conducta delictiva. Todo Puerto Rico sabe qué clase de empresa es JR Asphalt y los graves casos de corrupción en los que están envueltos actualmente. Nadie cree que JR Asphalt ‘regaló’ material, personal y equipo para tapar hoyos en San Juan en medio de la campaña política del 2020. Justicia incluso en su comunicado no contestó las alegaciones de donaciones ilegales cuando el propio senador hoy alcalde lo aceptó con expresiones en varios medios de comunicación. Lo determinado por el Departamento de Justicia abona aún más al descrédito que dicha agencia tiene ante el País”.

Según fue confirmado por los propios imputados, Miguel Romero, Juan Oscar Morales, Jorge Navarro y Víctor Parés, mientras se desempeñaban como funcionarios públicos y figuraban como candidatos a puestos electivos, recibieron asfalto, mano de obra y maquinaria como un “regalo” de la empresa JR Asphalt, cuyos dueños se declararon culpable por varios delitos de corrupción a nivel federal. El material y los servicios regalados por la empresa fue utilizado en actividades para asfaltar múltiples comunidades de San Juan durante el pasado proceso eleccionario, las cuales eran coordinadas y promocionadas por los imputados.

El Departamento de Justicia determinó recomendar a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que no designe un FEI contra los imputados y por consiguiente, dar por concluida su investigación.

Por su parte, el ex legislador municipal por San Juan y pasado candidato a la Alcaldía por el PIP, Adrián González Costa, expresó que “la determinación del Departamento de Justicia es un peligroso precedente. Según el Secretario, por no haber prueba de que el asfalto fuera sufragado con fondos públicos y que no habiendo prueba de que los querellados hubiesen recibido una oferta de soborno, este no recomendó la designación de un FEI. Es una admisión de que el asfalto fue cedido gratuitamente, pero omitiendo indagar sobre el origen del mismo. Para el Secretario si ese asfalto fue pagado con fondos privados, aunque le fuera regalado a funcionarios, no representa un problema. Ello no es aceptable por el peligroso mensaje que envía al país sobre la tolerancia ante actos turbios. Una vez más se ve lacerada la ya maltrecha imagen del Departamento de Justicia. Nuestro referido pretendió ser una herramienta para la búsqueda de la verdad y la decisión gubernamental fue ocultarla. Ante la aparente imposibilidad de que estas actuaciones vayan a ser consideradas ante un juzgador de hechos en un tribunal, será el Pueblo el mejor Juez”.

Los ex candidatos a la Alcaldía de San Juan que de forma conjunta obtuvieron sobre el 60 por ciento de los votos en los pasados comicios municipales, hicieron público el extenso referido que presentaron al Departamento de Justicia el 2 de mayo de 2022, junto a toda la evidencia documental que recopilaron, incluyendo publicaciones de los imputados en las redes sociales, contratos gubernamentales, grabaciones en donde los imputados admiten los hechos, entre otra evidencia que “confirma la necesidad de continuar la investigación”.