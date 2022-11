Choque de avión contra camión en Lima fue culpa de bomberos

LIMA (AP) — Funcionarios del gobierno peruano explicaron el sábado que un camión de bomberos incursionó la víspera sin autorización en una pista del aeropuerto de Lima cuando estaba por despegar un avión de la aerolínea LATAM, provocando que murieran dos empleados del servicio de extinción de incendios.

El vuelo LA2213, operado con un Airbus 320Neo, despegaba con destino la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, en el sur de Perú, cuando el camión incursionó en la pista y fue alcanzado por un ala del avión. El avión de LATAM se incendió parcialmente, pero ninguno de los tripulantes ni los pasajeros resultó afectado.

Fallecieron dos bomberos aeronáuticos identificados como Nicolás Santa Gadea, de 23 años, y Ángel Torres García, de 44. Un tercero que iba en ese camión, Manuel Villanueva, resultó herido y fue hospitalizado.

Las víctimas participaban en un ejercicio de respuesta a siniestros, afirmaron las autoridades en una conferencia de prensa sobre los avances de la investigación.

Los funcionarios explicaron que los ejercicios eran parte de los preparativos para la habilitación de una nueva pista, programada para enero próximo, como parte de la ampliación del aeropuerto.

“En los audios que tenemos claramente no existía autorización alguna para el ingreso de ningún vehículo en la pista de aterrizaje… Este caso ha sido una incursión en pista. No sabemos las causas por las cuales se dio, si fueron humanas, si fueron mecánicas, si fueron de qué naturaleza. Eso se está investigando. No especulemos”, declaró Jorge Salinas, presidente de la entidad a cargo de la navegación aeronáutica, Corpac.

Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, añadió que las cajas negras serán enviadas a Francia para su estudio.

El aeropuerto de Lima había programado reanudar labores a la una de la tarde, hora de Perú, pero amplió la suspensión de operaciones hasta las 00 horas del domingo.

La Fiscalía también investiga para esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.