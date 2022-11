Gobernador lamenta que la Legislatura no haya podido aprobar enmiendas al Código Electoral

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia lamentó hoy que la legislatura no haya podido aprobar hoy las enmiendas al Código Electoral al cierre de la sesión ordinaria.

“Estoy monitoreando. Por ejemplo, yo mencioné una aquí mismo en esta actividad, que aparentemente la van a dejar para enero; es básicamente una enmienda de la ley 408 para requerir que los jueces cuando ordenen que se le provean servicios de cuidado de salud mental agudos a cualquier persona, también requieran que el seguro médico que tenga la persona aplique. Esa la mencioné aquí”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Una que lamento que no se logró un consenso adecuado es las enmiendas al Código Electora. Edwin Mundo me representó en ese proceso y llegó a un proyecto consensuado que se aprobó en el Senado. No obstante, por los cambios drásticos que hizo la Cámara al proyecto, aparentemente lo van a dejar para la próxima sesión”, añadió.

“Hubiera sido bueno acabar ese asunto en esta”, culminó.

La sesión ordinaria en la Legislatura culmina el 15 de noviembre, pero el último día para aprobar medidas es hoy jueves.