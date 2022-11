Carmen Yulín comienza proceso para mudarse a Puerto Rico

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, confirmó que actualmente está en el proceso de regresar a la isla tras residir en los Estados Unidos desde principios del año 2021.

“Ya comencé el proceso de regresar, yo todavía tengo mi casa pasé seis semanas allí en verano, ya en la primera semana de enero definitivamente regreso a seguir dando candela”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera-Saniel en Radio Isla 1320.

Cruz reside en Estados Unidos desde febrero del 2021 luego que dejó la alcaldía de San Juan que ocupó por ocho años. Sin embargo, tan pronto como enero del 2023 estará viviendo en Puerto Rico.

La exalcaldesa indicó que continuará realizando visitas a varias universidades de los Estados Unidos, aunque resida en la isla. Además estará trabajando con organizaciones sin fines de lucro. Del mismo modo, no descartó que tenga una oportunidad de trabajo en Puerto Rico.

Sobre si este regreso a la isla implica un retorno a la carrera política esta no fue precisa, sin embargo, no descartó que esta sea una posibilidad.

“Yo no sé, no descarto nada pero no voy con ningún ánimo prevenido. Una de las cosas que yo he estado haciendo en Estados Unidos, sobretodo en la universidad de Harvard, es preparar a mujeres que quieren correr para puestos electivos o que están considerando correr para puestos electivos”, expresó Cruz.

Sobre la situación que vive actualmente el Partido Popular Democrático (PPD), esta no quiso comentar directamente aunque la describió como una lucha en “carne viva” y una “batalla de poder”.

“No me voy a convertir en la excusa para que la gente hable de lo que yo dije en vez de enfocarse en lo que hay que enfocarse”, expresó.

Cruz también indicó que la alianza que se está trabajando entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) es una que “hay que mirar”.