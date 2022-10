Se lava las manos Pierluisi sobre aumento en la factura de energía

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pieluisi, aseguró hoy que la autoridad para aprobar un aumento a la factura de energía eléctrica recae única y exclusivamente sobre la decisión del Tribunal Federal y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés). Del mismo modo, el gobernador se distanció de la responsabilidad de establecer a cuánto ascendería el aumento propuesto.

“Realmente la autoridad la tiene el Tribunal Federal y la Ley PROMESA, y eso va por encima de todo lo demás”, explicó Pierluisi en un aparte con la prensa durante su visita al municipio de Guayama como parte de los esfuerzos de recuperación tras el impacto del huracán Fiona en el sur y suroeste del país.

“La Legislatura (de Puerto Rico) no tiene el poder legal para decir que la reducción tiene que ser de 75 por ciento y por eso es por lo que me vi obligado a vetar ese proyecto”, añadió.

Ayer miércoles, Pierluisi informó que vetaría el Proyecto del Senado 728 que buscaba ordenar al Departamento de Hacienda crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico.

La medida, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, tenía el propósito de destinar fondos para cubrir alzas súbitas en el costo del combustible y energía en el mercado y de esa manera, permitirle al gobierno absorber estas alzas sin traspasarle a los consumidores ese aumento.

No obstante, el primer mandatario aseguró que una medida tal no es necesaria ya que la deuda será asumida, según aseguró, por la corporación pública y no por los contribuyentes.

“La deuda la va a tener que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a base de sus propios recursos y tiene que estar bien administrada. Tiene el Negociado de Energía que la supervisa, y mientras tengamos la JSF esta será la que establezca cuál es el plan fiscal y cuál es el presupuesto de la AEE. De igual manera el negociado aprueba el presupuesto, así que en su momento se paga la deuda con los recursos de la propia autoridad”, aseguró el primer mandatario.

Pierluisi señaló además que la JSF ya ha ordenado a las agencias de gobierno a asumir su deuda con la AEE.

“Ya la JSF ha exigido que las agencias paguen la energía que consumen y se incluye en los presupuestos de todas las agencias el pago de la electricidad”, dijo Pierluisi.

“Lo que pasa es que la AEE está en quiebra y hasta que no culmine esa quiebra el Tribunal Federal es el que supervisa el manejo de sus finanzas, y el gobierno no puede, incluyendo la Legislatura, venir a decir que esos dineros van a ir a un fondo de estabilización. Dineros que los sacan de AEE y eso no lo permite el proceso de quiebra que se lleva a cabo bajo PROMESA”, añadió.

Pierluisi insistió en que lo más importante por el momento es enfocarse en la reestructuración de la deuda de la AEE

“La reestructuración está ante la consideración del Tribunal Federal, y después que pase eso, ya entonces podemos considerar legislación como esa que veté”, dijo.

No obstante, Pierluisi no contestó la pregunta sobre cuál sería para él un monto razonable de aumento que el consumidor local pueda asumir, e insistió que en su momento el Tribunal Federal emitiría su fallo al respecto.

“El primer paso fue negociar y si eso no es posible, pues esta la mediación y si tampoco eso es posible – que es donde estamos ahora – que el Tribunal Federal sea el que decida cuánto va a ser ese pago”, explicó a preguntas de la prensa.

“La JSF tiene que presentar un plan de ajuste donde propondrá cuál podría ser la reducción de esa deuda (y por ende determinar el monto del aumento). Yo voy a estar velando ese plan de ajuste porque quiero estar seguro de que sea un pago sostenible. Cuando hablan aquí de aumentos en la tarifa y en la factura de luz a todos les recuerdo que es el Negociado de Energía el que establece el cargo base y el que cada tres meses ajusta el pago en la factura dependiendo del costo del combustible que adquiere la autoridad”, indicó.