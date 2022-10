Revelan que ASG gastó miles de dólares en sistema que no ha utilizado

La contralora Yesmín Valdivieso anunció el martes que se emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Oficina de Informática de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG).

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

“El Informe revela que la Administración de Servicios Generales invirtió 3,428 dólares en un sistema de compras, que luego de cinco años no se había implementado. El oficial principal de informática certificó que el Sistema de Compras de cinco módulos, contratado en el 2016, estaba apagado e instalado en un servidor de prueba ubicado en la nube. Las licencias para el uso del sistema también estaban en la nube y sin utilizar”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.

“Esta situación se debió a las preocupaciones del Departamento de Hacienda con respecto a la seguridad de la conexión del sistema de compras de la ASG con el sistema financiero PRIFAS, y que el sistema de compras de la ASG no integraba a los compradores de otras agencias que realizaban sus compras de forma independiente. El Informe recomienda que, en la planificación de futuros proyectos, se tome en cuenta la integración operacional con el Gobierno, las necesidades tecnológicas de la ASG y la disponibilidad de fondos”, añadió.

Según la contralora, la auditoría de dos hallazgos señala que, contrario al Reglamento 23, Para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales de 1988, la ASG no presentó a los auditores de la Oficina del Contralor, 25 de las 27 facturas solicitadas para examen. Estas facturas por concepto de la implementación del sistema de compras y servicios de licenciamiento sumaban 6,090,812 dólares. Esta situación refleja que la ASG no mantuvo un control adecuado de la documentación de las transacciones y se recomienda el nombramiento de un administrador de documentos que cumpla con la reglamentación aplicable.

El Informe comenta que no se presentó para examen del contralor, el documento acuerdo de cancelación de una deuda por 6,480,457 dólares que ASG mantenía con la compañía que había prestado servicios de implementación y licenciamiento del mencionado sistema de compras. El secretario de Hacienda y el asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico certificaron no tener el acuerdo de cancelación en sus archivos. La administradora auxiliar de la ASG en el 2020 desconoce la razón por la cual no figura el acuerdo de cancelación en sus archivos. Esta situación priva al Gobierno de la documentación necesaria para mantener la transparencia de estos procesos y justificar las transacciones relacionadas.

El informe cubre el periodo del 28 de junio de 2016 al 4 de octubre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.