UFC no permitirá fanáticos ni prensa en su próxima cartelera

LAS VEGAS (AP) — La UFC realizará su próximo espectáculo de peleas sin aficionados ni prensa, y esa organización promotora de artes marciales mixtas no ha explicado el motivo.

Una función denominada Fight Night constará de 13 combates en el Apex Gym, ubicado en las instalaciones de la corporación en Las Vegas el sábado por la noche. Sin embargo, no habrá público ni periodistas que cubran el acto.

Regularmente, la UFC ha realizado peleas en el pequeño gimnasio desde el comienzo de la pandemia, pero típicamente ha permitido que entren algunos grupos de espectadores y representantes de los medios.

Mackenzie Dern, un gladiador de peso paja que enfrentará a Yan Xioanan en el evento principal, dijo el miércoles, durante una conversación con la prensa que Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook y director general de Meta, ha “alquilado toda la sede del evento”.

Se sabe que Zuckerberg es seguidor de las artes marciales mixtas e incluso se ha entrenado en este deporte.

“Sé que él estará aquí”, dijo Dern. “Pero no sé si sólo será el y su esposa, si traerán amigos o si será como una fiesta pequeña. No lo sé. Estoy emocionado, y esto simplemente me motiva más para dar un buen espectáculo. Sé que todos estarán mirando en la televisión, pero daré un buen espectáculo para Mark y quienquiera que venga. Es lo que todos quieren ver, un espectáculo y lo daremos”.

Dana White, presidente de la UFC, se ha negado a revelar el motivo por el que ha cerrado las puertas a este evento. El miércoles, desmintió en Twitter que Zuckerberg hubiera rentado todo el gimnasio Apex para sí solo.

Un vocero de la UFC se negó a emitir comentarios solicitados por The Associated Press. Los reporteros pueden cubrir el viernes la ceremonia de pesaje, pero no las peleas.