Hacen llamado al gobernador a convocar reunión con alcaldes para atender emergencia tras paso de Fiona

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, hizo este martes un llamado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que convoque una reunión con la Asociación y Federación de Alcaldes para atender la emergencia provocada tras el paso del Huracán Fiona que le brinde serenidad e información al pueblo sobre los trabajos que se están haciendo incluyendo el sistema eléctrico.

“Este es el momento de trabajar juntos, de ir a las comunidades…nosotros en la Asamblea Legislativa no tenemos centros de combustibles, distribución de alimentos pero conocemos gente que sí lo tiene y podemos dar esa mano amiga como lo hemos estado haciendo…invito al Gobernador a [convocar] una reunión a todos los alcaldes, asociados y federados para que se les de la información correspondiente que puedan suministrar los encargados de LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica…hay que darle serenidad al pueblo que no tiene la información correcta y que cada vez que se hace una conferencia de prensa sobre la situación del país la información no es la que está viviendo el pueblo en la calle. Una vez más son los alcaldes los que dan el paso al frente porque están con la gente los siete días a la semana”, destacó el líder senatorial durante un turno inicial en la Sesión.

Además, Dalmau Santiago recordó que “hace poco denunciamos que a cinco años de [Huracán] María todavía no habíamos recuperado en diversas áreas fondos federales disponibles…así que volvemos a la conferencia de prensa que hizo en mayo el Gobernador diciendo que el gobierno estaba preparado a otro nivel...ya sabemos el nivel que estábamos preparados…Los invito a esa unión de trabajo…una vez pase esto, en la Asamblea Legislativa vamos a pedir que nos rindan cuentas, que no se convierta Fiona en María parte dos y que el dinero no se pierda por falta de sensibilidad para atender los asuntos del país”.

Por su parte, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, expresó que el Gobernador “tiene que exigirle a FEMA que libere el proceso de restricción que tiene…si no vamos a liberar las restricciones aquí no vamos a hechar hacia adelante…Es momento de solicitar una intervención del tribunal federal de este contrato [LUMA]…la salud, la educación se está viendo afectada por más de un año por causa de los apagones…si el Gobernador nos escucha podemos empezar este proceso de recuperación a corto plazo y establecer las prioridades en este país”.

De otra parte, fue avalado el Proyecto del Senado 663 de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de definir la violencia cibernética o digital como parte de las conductas delictivas contempladas en la ley, y para otros fines. También, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 258 de Dalmau Santiago, Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Transporte Integrado a priorizar el establecimiento de un horario de servicio especial pasada la medianoche para la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que se mantenga vigente por un período de noventa días.

“Resulta imperante alternativas de transporte ante el alza en el costo de vida. Considerando que la mayoría de las restricciones impuestas ante el COVID-19 han sido eliminadas o disminuidas, lo que resulta en una vuelta a la normalidad de trabajos y clases presenciales. Tomando en cuenta la importancia de que el Gobierno sea un facilitador de servicios para la ciudadanía, esta medida propone que el servicio de la AMA esté disponible durante un horario extendido”, cita la RCS 258 en su exposición de motivos.

Además, fueron aprobadas la concurrencia a las enmiendas de los Proyectos del Senado 60 y 677 así como las concurrencias a las enmiendas las Resoluciones Conjuntas del Senado 67, 79, 112 y 123. Igualmente, fueron aprobadas las Resoluciones Conjuntas del Senado 151, 234, 323 y 332; los Proyectos de la Cámara 158 y 280; y la Resolución Conjunta de la Cámara 234.