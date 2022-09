Exhortan a los residentes de Puerto Rico a solicitar asistencia federal por desastre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) exhortó a los afectados por el huracán Fiona en Puerto Rico a solicitar asistencia federal por desastre.

“Los sobrevivientes pueden solicitar asistencia incluso si la solicitaron para el huracán María, los terremotos y cualquier otro desastre declarado por el presidente en Puerto Rico”, indicó la agencia.

Las personas, entre ellas los propietarios de viviendas y los inquilinos que hayan sufrido daños o pérdidas a causa del huracán Fiona en los siguientes municipios ya pueden solicitar para recibir asistencia:

Adjuntas, Arecibo, Aguas Buenas, Aibonito, Añasco, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hormigueros, Humacao, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa and Yauco.

Más adelante se podrían añadir designaciones adicionales si así lo solicita el Gobierno de Puerto Rico y lo justifican los resultados de otras evaluaciones de daños.

Tres maneras de solicitar asistencia por desastre

Los sobrevivientes pueden solicitar asistencia de FEMA en línea en DisasterAssistane.gov/es, llamando al 800-621-3362 o mediante la aplicación móvil de FEMA. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión de vídeo (VRS), el servicio telefónico subtitulado u otros, facilite a FEMA el número de dicho servicio. Estos números de teléfono gratuitos funcionarán de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. (hora local) los siete días de la semana hasta nuevo aviso; los operadores están preparados para ayudar a los sobrevivientes en varios idiomas.

Para agilizar su solicitud, tenga a mano la siguiente información:

Un número de teléfono actualizado donde se le pueda localizar;

Su dirección en el momento del desastre y la dirección en la que se encuentra ahora;

Su número de Seguro Social, si lo tiene;

Una lista general de los daños y pérdidas sufridas en su hogar y de sus bienes personales; y

Si tiene un seguro, el número de la póliza de seguro, o el nombre del agente y la compañía.

Si tiene una póliza de seguro de propietarios de vivienda o seguro de inundación, presente su reclamación de seguro inmediatamente, antes de solicitar la ayuda federal. Cuanto más rápido presente su solicitud, más rápido podrá comenzar su recuperación.

La asistencia por desastre puede proporcionarle ayuda provisional y un lugar donde alojarse mientras desarrolla su plan de recuperación. Aunque el gobierno federal no puede subsanar por completo su situación, puede ayudar a que su recuperación avance a través de subvenciones para reparaciones básicas para que su hogar esté seguro, accesible. FEMA no puede duplicar los pagos del seguro. Sin embargo, las personas que no tienen seguro y los que podrían contar con un seguro que no cubra todos sus daños, pueden recibir ayuda una vez sus reclamaciones al seguro concluyan.