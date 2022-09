UGT hace llamado al gobierno para compensar justamente a empleados públicos tras paso de Fiona

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, solicitó a la secretaria de la gobernación, Noelia García una compensación especial para aquellos empleados públicos que se reporten a trabajar presencialmente luego del paso del huracán Fiona dado a los riesgos de salud y seguridad que enfrentan por las condiciones en las carreteras y en las que se encuentran las facilidades del gobierno por la falta de los servicios básicos de agua y energía eléctrica.

“Solicitamos esta compensación a la secretaria ya que se ha anunciado el regreso de los trabajadores a sus puestos, pero no todas las oficinas y dependencias cuentan con los servicios de agua potable y energía. Vemos esta compensación como un incentivo a los empleados por cumplir sus labores sin importar las condiciones de sus centros de trabajo”, explicó el líder sindical.

Guzmán López añadió en su pedido que aquellos empleados que por razones relacionadas al huracán y que no puedan regresar presencialmente, puedan trabajar remoto.

“Sabemos que muchos empleados sufrieron daños en sus hogares y otros que aún se encuentran incomunicados por los derrumbes y colapsos de carreteras. A este personal se les debe permitir trabajar remoto y también se les debe compensar de manera extraordinaria”, añadió.

El presidente de la UGT solicitó además que al personal que no pueda regresar a trabajar, por las oficinas no contar con los servicios básicos o no poder tener la accesibilidad del trabajo remoto, no se penalice.