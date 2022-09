Hacienda envía notificaciones a contribuyentes generaron ingresos desde Puerto Rico y no los reportaron en la planilla

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, alertó que se enviaron notificaciones a contribuyentes que generaron ingresos desde Puerto Rico y no los reportaron en una Planilla de Contribución sobre Ingresos en la isla.

“En los próximos días estaremos enviando por correo postal, 1,600 notificaciones sobre ingresos no reportados, a personas que generaron ganancias para el año contributivo 2019 y residieron en Puerto Rico, según evidencian los formularios federales 1099. Estas personas aún no han radicado una planilla de Contribución sobre Ingresos”, explicó el funcionario.

Según explicó mediante un comunicado de prensa, la información de ingresos generados y no reportados surge del acuerdo existente entre el Departamento y el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS por sus siglas en inglés). Ese intercambio de información se amplió con la digitalización en Hacienda y la emigración de todos los tipos contributivos a la plataforma SURI, agilizando los procesos de consulta. Al compartir la información del formulario 1099, Hacienda toma conocimiento de los ingresos registrados en el IRS de residentes de la Isla.

La notificación a 1,600 contribuyentes estará acompañada de un listado de los formularios 1099 que el Departamento tiene como recibidos a su nombre para el año 2019, para facilitar la evaluación que deben realizar y tomar la acción correspondiente.

Parés Alicea explicó que entre los contribuyentes, hay ciudadanos que están registrados en la plataforma SURI y otros que no lo están. Ese grupo no registrado, se identificó en las cartas por su número de Seguro Social, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos.

Indicó que los procesadores de pagos a través de la Internet le emiten una informativa a los participantes que generan ingresos a través de las distintas plataformas. “Nosotros hacemos consultas al IRS sobre los residentes de Puerto Rico, porque esas informativas les llegan a ellos. El formulario 1099 es un equivalente a la 480 o a una W-2 nuestra”, agregó.

Los contribuyentes que reciban la carta del Departamento y estén de acuerdo con la información, deberán radicar una planilla electrónicamente, no más tarde de la fecha que se les indica en la comunicación, incluyendo los ingresos reportados en los formularios 1099 y cualquier otro ingreso o transacción que corresponda.

Si se entiende que la información del Departamento no es correcta, deberán presentar su objeción enviando un correo electrónico a requerimientoplanilla@hacienda.pr.gov , no más tarde de la fecha que se indica en la notificación. Para identificar los casos, tienen que incluir el ID (identificación), de correspondencia, que aparece en la parte superior de la notificación de ingresos no reportados. No se requiere el número de Seguro Social.

Parés Alicea recomendó a los contribuyentes actuar sobre la comunicación a la brevedad posible. “De no tomar acción, el Departamento tiene la facultad de preparar una planilla de oficio en aquellos casos en que una persona no rinda su planilla en la fecha límite establecida para su radicación, además de que podrían estar sujetos a otras penalidades e incurrir en un delito menos grave”, comentó.