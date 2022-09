Guardia Costera establece condición de puerto X-RAY para Puerto Rico e Islas Vírgenes tras paso de Fiona

La Guardia Costera fijó la condición de puerto X-RAY a las 8:00 de la mañana del jueves para todos los puertos marítimos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, debido al acercamiento de la tormenta tropical Fiona’a a la región del Caribe.

La agencia advirtió encarecidamente a la comunidad marítima que tome las precauciones necesarias y permanezca atenta a cualquier nuevo pronóstico meteorológico para la tormenta tropical Fiona (noaa.gov).

Durante la condición portuaria X-RAY, las instalaciones portuarias están actualmente abiertas a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de transferencia pueden continuar. Las solicitudes para buques transoceánicos de 500 toneladas brutas o más para permanecer en puerto ya no se aceptarán sin una exención de Capitán de Puerto.

Se recuerda a las instalaciones portuarias marítimas que revisen y actualicen sus planes de respuesta a condiciones climáticas adversas y realicen los preparativos adicionales necesarios para prepararse adecuadamente en caso de un impacto potencial en el área. Los navegantes pueden ver las últimas actualizaciones del puerto en el sitio del puerto base de la Guardia Costera.

Se recomienda a los propietarios de embarcaciones de recreo que busquen un puerto seguro y presten mucha atención a los cambios en los pronósticos meteorológicos, incluidos los avisos de embarcaciones pequeñas, hasta que la tormenta tropical Fiona despeje el área y las condiciones climáticas sean seguras.

En este momento, la Guardia Costera continuará monitoreando la trayectoria de Tropical Strom Fiona y anunciará cualquier aumento en la Condición del Puerto.

La Guardia Costera informa al público de estos importantes mensajes de seguridad:

Asegure las pertenencias. Se alienta a los propietarios de embarcaciones grandes a trasladar sus embarcaciones a puertos deportivos interiores donde serán menos vulnerables a soltarse de sus amarras o sufrir daños. Las embarcaciones remolcables deben sacarse del agua y almacenarse en un lugar que no sea propenso a inundaciones. Quienes dejen sus botes en el agua deben quitarse las EPIRB y asegurarse los anillos salvavidas, los chalecos salvavidas y los botes pequeños. Estos artículos, si no están debidamente asegurados, pueden soltarse y requerir el desvío de valiosos recursos de búsqueda y rescate para garantizar que las personas no estén en peligro.

Manténgase alejado de las playas. Las alturas de las olas y las corrientes generalmente aumentan antes de que una tormenta toque tierra. Incluso los mejores nadadores pueden ser víctimas de las fuertes olas y las corrientes de resaca causadas por las tormentas. Los bañistas deben mantenerse alejados de las playas hasta que los socorristas locales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley digan que el agua es segura.

Estar preparado. Los residentes del área deben estar preparados con un plan familiar, un kit de suministros para desastres, tener un lugar a donde ir, asegurar su hogar y tener un plan para mascotas. La información se puede encontrar en la página web del Centro Nacional de Huracanes.

Mantente informado. El público debe monitorear el progreso y la fuerza de la tormenta a través de la televisión, radio e Internet locales. Los navegantes pueden monitorear su progreso en el canal de radio VHF 16. También se puede obtener información sobre avisos y advertencias para embarcaciones pequeñas en el canal de radio VHF 16.