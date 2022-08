Señalan que LUMA ha fallado con las métricas más importantes establecidas por el Negociado de Energía

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sostuvo, hoy, jueves, el consorcio LUMA Energy ha cumplido con el 85 por ciento de las métricas establecidas por el Negociado de Energía (NE), pero ha fallado en las más importantes, como la duración en las interrupciones del servicio eléctrico.

“Hay que mirarlo en diferentes áreas. Ellos han cumplido con el 85 por ciento de sus métricas. Las métricas que no han cumplido son las importantes como la duración de los apagones. En su totalidad cumplen, en comparación con la AEE, que no han cumplido con alrededor de un 48 por ciento con la generación”, dijo el funcionario en vistas públicas de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza Gómez, para investigar el contrato de LUMA Energy.

Además, dijo que LUMA está fallando en las medidas críticas y en la comunicación.

“Yo le daría un 6.5, porque hay métricas importantes que están cumpliendo y fáciles de cumplir que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca lo había hecho. Positivo que el tiempo de respuesta telefónica es menos de un minuto, pero la duración de los apagones es inaceptable. Tienen que mejorar las métricas que nos tocan como ciudadanos”, respondió a una pregunta del presidente de la comisión sobre qué nota del 1 al 10 le da al rendimiento de LUMA en este año y medio.

Fontanés explicó que conforme a lo contemplado en la Ley 29 y la Ley 120, la AAPP tiene un rol importante de supervisión como administrador del contrato.

“Ese rol es mayormente compartido con el Negociado de Energía, quien a tenor con la Ley 17, es la entidad independiente a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y de asegurar el cumplimiento con la Resolución y Orden dictada por dicho foro el 24 de agosto de 2020, aprobando el Plan Integrado de Recursos”, manifestó en su ponencia.

El presidente de la Comisión cuestionó, también, quién es el principal responsable de la supervisión del contrato de LUMA. Fontanés indicó que es un rol dual. “Nosotros somos administradores, el NE es el regulador independiente. Esos planes son parte de una transformación del sistema. Antes no existía, no había un plan a largo plazo…Esto no es un problema de fiscalización es uno de ejecución. Este es el contrato más fiscalizado en Puerto Rico”, añadió el deponente.

“El saldo final de la vista es que casi nadie quedó satisfecho por las contestaciones del señor Fontanés, yo creo que hay mucha vaguedad, mucha gente supervisando y cuando mucha gente supervisa nadie supervisa. Hay manipulación de datos por el Negociado de Energía. Yo creo que el saldo final, aunque él hizo un esfuerzo genuino, es que creo que aquí nadie quedó convencido de que por lo menos del lado de la APP se está haciendo una fiscalización efectiva del contrato de LUMA”, destacó Zaragoza. Además, el senador criticó el por ciento de las métricas presentadas por el NE y que las mismas no son efectivas.

En su turno, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla destacó que “el papel aguanta lo que se escribe, pero en el proceso de administrar y supervisar hay un lapso que nos estamos quedando. Aquí hay muchas cosas relacionadas a la calidad del servicio”. A la vez preguntó qué mecanismos y evidencia utilizan para esto que está escrito [refiriéndose a la ponencia]. Fontanés respondió que hay diferentes entes que están velando. “Esto lo fiscaliza el COR3, FEMA, el Contralor, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Es por diferentes áreas”, explicó.

Por su parte, el senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, preguntó al funcionario cuál es su función directa en la administración del contrato de LUMA. Fontanés explicó que este proceso de Alianza Público Privada surge de un mandato legislativo porque los proponentes inicialmente no querían ser fiscalizados por la AEE debido a la trayectoria que tenía la Autoridad y ahí entra la AAPP. A preguntas del senador sobre cuánto tiempo tiene LUMA para contestar los requerimientos de información, el deponente respondió que todo depende de la razón o urgencia del evento.

Asimismo, el senador novoprogresista, William Villafañe, cuestionó a Fontanés si hoy LUMA sabe en torno a las piezas obsoletas, averiadas o condiciones en las diferentes subestaciones. El deponente respondió que en este momento sí lo sabe porque la empresa ha estado trabajando directamente con esas áreas.

Igualmente, Villafañe preguntó sobre lo estipulado en el contrato si se diera el proceso de cancelación. El funcionario explicó que una cancelación de contrato con justa causa, por ejemplo, a raíz de una investigación, no le costaría al pueblo, pero LUMA se tiene que quedar operando el sistema mientras se hace el proceso de conseguir un operador nuevo mediante licitación. “La idea o el concepto de que se puede cancelar y LUMA se va mañana, eso no es así, habrá que pasar procesos legales y de la corte de quiebra”, sostuvo. También, explicó que una cancelación sin justa causa habría que pagar una penalidad de 115 millones de dólares.

Por otra parte, el senador independiente José Vargas Vidot, preguntó sobre la evaluación de las métricas que reciben y en las que no cumplen, cuál es el seguimiento. Fontanés indicó que LUMA y la AEE tienen que responder a esos señalamientos, mientras el NE hace la investigación correspondiente y procede a la determinación. En la misma línea, a preguntas del legislador, el deponente añadió que no están defendiendo a LUMA, y que están pidiendo ejecución