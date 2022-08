Presidente del Senado dice temas de salud y energía eléctrica serán prioridad en la próxima sesión ordinaria

El presidente del Senado, José Luisi Dalmau Santiago expresó el viernes cuáles serán sus enfoques legislativos de cara al inicio de la sesión ordinaria de agosto en las que predominarán el tema de la salud y LUMA Energy.

“Yo creo que la prioridad de Puerto Rico en estos momentos sí es importante LUMA y energía eléctrica, pero la salud. Y lo digo porque hemos visto en las pasadas dos y tres semanas, colapso de salud en todas las áreas. Antes se hablaban de los médicos o de las aseguradoras o de las ambulancias. Vamos a comenzar por donde empiezan los profesionales de la salud, por el Centro Médico, Recinto de Ciencias Médicas, despidieron a la directora por irregularidades en el manejo y la admisión de los profesionales de la salud cuando están empezando. En ese mismo Centro Médico se fue la luz y se puede ir, pero ¿cuál es la respuesta?”, cuestionó Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

“Fue lenta y no tenían generadores de emergencia cuando por ley tenían que tener dos generadores de emergencia para evitar que un enfermo por ventilador pueda fallecer porque fue una interrupción de energía eléctrica”, añadió.

Además, señaló otras problemáticas como la escasez de enfermeros, paramédicos, técnicos, anestesiólogos, neurocirujanos, ortopedas, entre otros.

“Para colmo la fuga de médicos que se paga aquí que es Medicare, es la más baja de la nación (norteamericana). A 23 o 24 años de una Reforma de Salud ya es hora y he estado por años aprobando proyectos y he sido consistente aprobando proyectos, algunos me los han vetado, yo he sido consistente en trabajar lo de la salud, pero llegamos en el momento en que no fue un área, ya están colapsando todas las áreas de la salud”, expresó.

Pidió a la Asamblea Legislativa que a partir del lunes, “en conjunto, no de forma partidista” le den prioridad al tema de la salud.