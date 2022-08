Escuela de Enfermería del RCM recibe subvención para atender asuntos de salud pública

La Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió una asignación de $499,846.00, por dos años, del Health Resources and Services Administration (HRSA) con el propósito de desarrollar un programa de simulación virtual culturalmente sensible que fortalezca las competencias de profesionales de enfermería para atender asuntos de salud pública y abordar las necesidades de salud mental de las poblaciones pediátricas desatendidas.

“Los problemas actuales de salud mental en Puerto Rico representan un reto debido a las influencias sociopolíticas, económicas y ambientales y más aún por los efectos de la pandemia de COVID-19. Existe la necesidad de aumentar la contratación y retención de profesionales de enfermería que respondan a los problemas actuales de salud pública. Debido a la carencia de un programa formal para desarrollar profesionales de enfermería de salud pública en Puerto Rico, la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas, de la UPR, reconoce su responsabilidad de servir al país y atender esta necesidad preparando a profesionales de enfermería con un enfoque interprofesional y comunitario”, expresó el presidente de la institución, Luis A. Ferrao.

Por su parte, el rector interino del recinto de Ciencias Médicas, William Méndez Latalladi, explicó que los objetivos específicos del programa titulado Enhancing Public Health Nursing Formation and Practice with an Interprofessional Perspective through a Virtual Simulation-Based están enfocados en: (1) el desarrollo de un programa de simulación para la Escuela de Enfermería-RCM, (2) la creación de escenarios de simulación virtual para abordar problemas identificados y optimizar el enfoque de enfermería respecto a la salud pública, (3) la implementación de un programa de simulación virtual en los cursos de Salud Mental y Psiquiatría, Pediatría y de Familia y Comunidad y (4) la evaluación y diseminación de resultados.

Mientras, que la directora del proyecto, Milagros Figueroa Ramos y su equipo de trabajo puntualizan que este programa innovador aborda directamente la prioridad de aumentar el acceso y los servicios de salud mental y la prioridad de retención del programa de capacitación Nurse Education, Practice, Quality and Retention (NEPQR) de HRSA. Éste persigue mejorar la retención de profesionales de enfermería y mejorar el servicio en las comunidades desatendidas.

“Además, busca contribuir con la participación de los profesionales de enfermería en los procesos de toma de decisiones organizacionales y clínicas de centros de salud. Aspiramos a que la integración de competencias en nuestro programa académico facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el logro de resultados del programa, a la vez que se posiciona a la Escuela de Enfermería como líder en el desarrollo de profesionales de avanzada enfocados en las necesidades de salud comunitaria. Estamos comprometidos a continuar este programa después de la conclusión del período de financiación y ampliar su alcance a otras especialidades y profesionales de enfermería en la ejecución de su rol, para impactar exitosamente a las comunidades de interés”, detalló Figueroa Ramos.

Figueroa Ramos agradeció a su equipo de trabajo compuesto por Milagros I. Figueroa Ramos, C. Mabel Arroyo Novoa, Noemy Díaz Ramos, Mélany Alicea Ávila, Elba Ortiz Padilla, Lilliana Hernández Robles, Josmarie Ortiz Cotto, Emanuel Díaz Ortiz y Solymar Solís Báez, por su dedicación y entrega al lograr tan importante subvención y poder desarrollar este innovador programa.

La subvención se logró mediante un proceso competitivo, gestado en colaboración con la Vicepresidencia de Recursos Externos, que dirige la profesora Carmen R. Bachier.

“Representa un gran logro para la UPR el que los esfuerzos destinados a allegar fondos, particularmente relacionadas a capacitar a profesionales de enfermería. Desde la Vicepresidencia de Recursos Externos estamos enfocados en identificar nuevas oportunidades para competir por subvenciones que les permitan a nuestros profesores gestar proyectos de beneficio para nuestro pueblo, en términos de salud, economía, ambiente, entre otros”, destacó Bachier Cintrón.