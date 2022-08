Director del CRIM responde a legislador que lo acusa de haberlo “amenazado”

Luego de que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Memo” Gonzalez alegara que el director del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, lo llamó para “amenazarlo” este último aseguró que no son ciertas las expresiones del legislador.

González Mercado alegó que Paniagua Látimer le pidió eliminar las investigaciones que se están llevando a cabo por aparentes irregularidades con las tasaciones virtuales que realiza la agencia.

Mientras que el director del CRIM, indicó que el proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno del CRIM- con alcaldes del PNP y el PPD- además de la JSF y está siendo implementado por empleados del CRIM y no por una compañía externa como alega el representante.

De igual forma, expresó que “el grupo técnico del CRIM ha explicado el proyecto a todos los alcaldes, legisladores y funcionarios, incluyendo a la Asociación y Federación de alcaldes y están disponibles para seguir aclarando las dudas que surjan en el camino, a ellos o a los ciudadanos”

En declaraciones escritas, Paniagua Látimer explicó, que el proyecto pretende identificar a evasores que no pagan contribuciones por propiedades que exceden la cantidad estimada para exoneración de acuerdo a la Ley.

“Este proyecto piloto ha sido discutido en múltiples ocasiones con los líderes legislativos, la federación y la asociación de alcaldes, AAFAF y el ejecutivo y hemos ido atendiendo mediante un reglamento las preocupaciones y dudas que nos han traído, tanto los funcionarios como los mismos contribuyentes”, indicó.

El Proyecto de Identificación de Propiedades No Registradas pretende actualizar los registros del CRIM, según estipula el Plan Fiscal del CRIM aprobado, hace justicia a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y trae nuevos recursos a las arcas municipales.

“Preliminarmente, mediante este proyecto de Identificación de Propiedades, el CRIM ha identificado aproximadamente 250 mil propiedades que NO están registradas o que han reflejado cambios en sus estructuras y que no han sido informadas al CRIM, además de unas 27,000 piscinas que NO aparecen en los registros del CRIM”, reveló el director ejecutivo.

“No queremos pensar que de algún modo aquí se pretende proteger a los evasores en detrimento de aquellos ciudadanos responsables que pagan sus contribuciones”, sostuvo el funcionario.